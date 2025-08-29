Ai miei tempi: ritorna il trekking teatrale a San Pietro di Monterosso Grana

Domenica 14 settembre, alle ore 9, ritorna a San Pietro di Monterosso il trekking teatrale “Ai miei tempi” con gli attori della Compagnia Crebbi nella Culla e la guida escursionistica Silvestro Noemi.

L’escursione permetterà di vivere ed esplorare il territorio in modo nuovo, riscoprendo la vita dei suoi abitanti ad inizio ‘900. Durante la mattinata le storie e le tradizioni delle borgate di Tech, Techet e Papo saranno narrate attraverso performance teatrali distribuite lungo il percorso e arricchite da interessanti descrizioni naturalistiche.

Attraverso un cammino lento e attento, il pubblico sarà quindi portato a riscoprire l’identità dei posti percorsi e chissà, forse, a ritrovare un po’ di se stesso nei racconti ascoltati.

L’escursione si sviluppa ad anello a partire dal Museo Terra del Castelmagno di San Pietro per circa 3,1 km e 170 metri di dislivello.

Il rientro al Museo è previsto per l’ora di pranzo e nel pomeriggio sarà possibile fare la visita guidata del Museo, del percorso dei babaciu nel Paese senza Tempo e visitare la mostra fotografica “Gli animali di Fulvio Beltrando. Fotografie di animali selvatici dal territorio del Parco Naturale del Monviso”, quattordici scatti firmati dal fotografo naturalista revellese, che ritraggono specie emblematiche del Parco naturale del Monviso, tra cui stambecchi, cervi, caprioli, la rara salamandra di Lanza – endemica delle valli del Monviso – e la pernice bianca.

Il percorso è rivolto a chiunque abbia voglia di camminare, osservare, ascoltare e liberare l’immaginazione; è dunque rivolto ad adulti e bambini, per un numero massimo di 20 partecipanti.

Il costo è di 5€ a persona, gratuito per i bambini di età inferiore ai 12 anni.

Per chi lo desiderasse è possibile prenotare il box pranzo (10€) preparato da Atelier Mal’Erba di Caraglio con prodotti di stagione e del territorio.

Info e prenotazioni al +39 329 428 6890 o a expa.terradelcastelmagno@gmail.com o Eventbrite https://shorturl.at/jBTw8

La Compagnia teatrale Crebbi nella Culla è un gruppo informale di persone appassionate di teatro e di trekking, mosse dal desiderio di coniugare queste due realtà, entrambe capaci di regalare emozioni. Nell’autunno del 2022 organizza una prima escursione teatrale lungo il sentiero naturalistico Valerio Tassone, in collaborazione con la Guida Ambientale Naturalistica Michael Gaddini, al fine di far scoprire l’identità socioculturale e naturalistica di uno dei luoghi più nascosti e affascinanti della Valle Vermenagna.

Nell’estate del 2023, con il sostegno della sezione CAI di Busca e la cooperazione con la Guida Ambientale Escursionistica Marika Abbà, promuove un nuovo viaggio alla scoperta della storia e delle tradizioni di alcune borgate di Stroppo, nella meravigliosa Valle Maira. Attraverso il trekking teatrale, allestito con cura grazie ai sopralluoghi e alla lettura di testimonianze storiche, la Compagnia cerca di offrire al pubblico l’opportunità di sperimentare un nuovo modo di riscoprire il territorio (#ig: aimieitempi_).

A settembre 2024, la compagnia teatrale, insieme alla guida Marika Abbà, ha portato in scena per la prima volta lo spettacolo itinerante sui sentieri dell’ecomuseo a San Pietro di Monterosso nell’ambito della rassegna EXPA – Esperienze X Persone Appassionate 2024.

Questo appuntamento fa parte della decima edizione della rassegna EXPA – Esperienze X Persone Appassionate realizzata dall’Ecomuseo Terra del Castelmagno, con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRC, Banca di Caraglio e Generali Assicurazioni, con il patrocinio di Unione Montana Valle Grana, Terres Monviso, Monviso Biosphere e Rete Ecomusei Piemonte.

Per saperne di più: https://www.terradelcastelmagno.it/expa-esperienze-per-persone-appassionate/