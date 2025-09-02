Il pittore braidese Franco Gotta a Magliano Alfieri con la mostra “Attimi di vita nell’arte”

Il ristorante Alla Corte degli Alfieri dello chef Stefano Paganini apre le sue porte all’arte. Venerdì 12 settembre, alle ore 17.30, presso il Castello di Magliano Alfieri (piazza Raimondo, 4), s’inaugura la mostra “Attimi di vita nell’arte” a cura del pittore braidese Franco Gotta con opere accompagnate ciascuna da un aforisma di Fabrizio Caramagna. Entrambi gli artisti saranno presenti all’evento di presentazione che sarà condotto da Pino Berrino e Maura Forneris.

A seguire, la scrittrice astigiana Cristina Abozzi presenterà il suo romanzo Rubiamo la Luna, che riporta in copertina la tela di Franco Gotta dal titolo La gabbia dorata. La serata sarà allietata dalle note al pianoforte della musicista Anna Dari. L’ingresso è libero al pubblico e comprende un brindisi finale.

Seguirà alle ore 20 la cena con gli artisti, in cui lo chef Stefano Paganini creerà un menù a tema dedicato alle opere esposte. Il costo della cena è di 35 euro con 2 calici di vino abbinati ai piatti. Prenotazione al numero 0173/66244. La mostra terminerà il 12 marzo 2026.