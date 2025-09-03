Sostegno agli studenti e mobilità: le priorità per il nuovo anno scolastico ad Alba

Come ogni anno, l’avvio dell’attività scolastica è stato preceduto da un momento di confronto tra l’Amministrazione comunale e i dirigenti degli istituti cittadini. Un appuntamento che ha visto coinvolti più assessorati e che ha permesso di affrontare in maniera condivisa criticità, esigenze e progetti futuri, con l’obiettivo di garantire un avvio sereno e una prospettiva di crescita alla comunità scolastica.

Al centro dell’incontro i servizi rivolti agli studenti con disabilità. L’assessora alle Politiche educative Donatella Croce ha ribadito la volontà di superare la frammentazione che finora ha visto i singoli istituti farsi carico delle procedure di selezione degli operatori. “Il tema principale resta l’assistenza all’autonomia: stiamo lavorando per avere a bilancio tutte le risorse necessarie e permettere che sia il Comune a gestire direttamente le gare. In passato erano i singoli istituti a occuparsene, oggi vogliamo centralizzare il servizio per garantire continuità e qualità. Accanto a questo, stiamo portando avanti il progetto del consiglio comunale dei ragazzi, un’esperienza che permette agli studenti di confrontarsi direttamente con le istituzioni”.

Un passaggio significativo è arrivato anche dall’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo, che ha fatto il punto sugli interventi più pratici per la vita quotidiana delle scuole. “Abbiamo introdotto una procedura chiara per la gestione delle disinfestazioni, così da evitare interventi a vuoto e difficoltà amministrative. Le dirigenti hanno apprezzato, chiedendo maggiore rapidità in alcuni casi particolari, come la presenza di nidi di vespe. Sul fronte zanzare la situazione è migliorata rispetto all’anno scorso. Per quanto riguarda i rifiuti, resta una criticità alla scuola Rodari, dove i bidoni all’esterno avevano favorito abbandoni: stiamo risolvendo con lo spostamento all’interno. Infine, abbiamo attivato un supporto degli operai comunali per smontare e trasportare arredi dismessi, evitando costi aggiuntivi per le scuole”

Un altro argomento che ha trovato spazio è stato quello della mobilità e i progetti aperti e quelli futuri con gli istituti scolastici attraverso l'assessore alla Mobilità Urbana e Trasporti pubblici Edoardo Fenocchio. Il tema è stato al cento anche di un incontro nella Sala Riolfo.