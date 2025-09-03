L’INTERVISTA/ L’orgoglio del Gruppo Alpini di Trinità: il capogruppo Burdisso racconta il suo impegno, tra iniziative e raduni

Il Gruppo Alpini di Trinità, appartenente alla sezione di Mondovì e nato a fine anni ’60, è da sempre attento e partecipe alle iniziative benefiche.

Per fare un esempio, iI nuovo direttivo, eletto lo scorso 8 marzo e guidato dal capogruppo Guido Burdisso ha aderito, insieme alle Penne nere monregalesi, alla raccolta di indumenti a favore della popolazione del Libano, promossa dal Secondo Reggimento Alpini di Cuneo.

Oltre alla beneficenza, altre iniziative nascono dagli alpini trinitesi. A maggio, un nutrito gruppo di associati ha infatti sfilato col proprio gagliardetto all’Adunata Nazionale a Biella: un momento di forte orgoglio e condivisione.





Il Gruppo Alpini ha proseguito il suo impegno pluridecennale nella manutenzione e nella pulizia della chiesa di Santa Lucia (sede in comodato d’uso) e dell’area verde circostante, dove sorge il piccolo monumento dedicato agli Alpini locali, un luogo a cui la realtà è particolarmente legata.





“Come da tradizione, siamo felici di preparare la polenta per i bambini e i ragazzi delle scuole elementari e medie che hanno partecipato ai campeggi estivi della parrocchia. - spiega il capogruppo alpino Burdisso - Questo è un appuntamento che unisce generazioni e rafforza i legami della nostra comunità”

Nel direttivo, oltre a Burdisso e i vari tesserati, figurano il vice capogruppo Guido Dadone, il segretario Aurelio Borro, Domenico Manfredi, una “linea guida” dell’associazione, da oltre 40 anni.

“C’è un bel gioco di squadra. – conclude Burdisso - Il nostro gruppo è concorde, c’è un’importante unione di intenti e un ottimo rapporto con il Comune di Trinità. Sono già in programma nuove iniziative per i soci, con l’obiettivo di crescere insieme come Gruppo, nella condivisione e nell’amicizia che contraddistingue da sempre gli Alpini”.

Proprio parlando di nuove manifestazioni, ci avviciniamo alla prossima: la partecipazione al raduno interregionale Piemonte – Liguria – Valle d’Aosta e Francia del I raggruppamento alpino ad Alessandria, nelle giornate di venerdì, sabato 20 e domenica 21 settembre.