 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 03 settembre 2025, 15:16

Nuovo medico di Medicina Generale a Mondovì

Dal 15 settembre il Dottor Emanuele Costamagna in ambulatorio su prenotazione in Via Quadrone, 26

Nuovo medico di Medicina Generale a Mondovì

Dal 15 settembre si inserirà in qualità di Medico di Medicina Generale, il Dottor Emanuele Costamagna che presterà la propria attività su prenotazione presso l’ambulatorio sito in Via Quadrone, 26 a Mondovì (Tel 380/7428476 e-mail di studio dottore.costamagnae@gmail.com) nei seguenti orari: Lunedì 15,30-18; martedì 9,30-12; mercoledì 18,30-19,30; giovedì e venerdì 9,30-11,30.

Gli assistiti potranno effettuare la scelta del nuovo Medico online, se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte al sito https://pua.salutepiemonte.it/pua oppure presso lo sportello Multifunzionale sito in via San Rocchetto 99 dal Lunedì al Venerdì dalle 08,00 alle 17,00 (orario continuato) 

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium