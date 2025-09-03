I servizi scolastici di Beinette si arricchiscono con la sezione Primavera

Il Comune di Beinette si arricchisce di un nuovo servizio educativo. È stata inaugurata, infatti, lo scorso lunedì 1° settembre la "sezione primavera", dedicata ai bambini da due ai tre anni.

Il progetto è gestito da Il nido dei bimbi, realtà già conosciuta sul territorio grazie all’esperienza, più che decennale maturata a Peveragno, dove da anni porta avanti un servizio educativo dai tre mesi ai sei anni di età.

“Il punto fondamentale su cui si basa questo percorso - spiega Cinzia Marchisio, pedagogista e titolare del servizio - è il benessere del bambino nel suo insieme. Centrale è l’aspetto dell’accoglienza, così da garantire ai piccoli un anno ponte che li accompagni verso l’ingresso della scuola dell’infanzia in modo graduale e rassicurante. Il gruppo avrà la possibilità di fare più uscite sul territorio alla scoperta delle risorse del comune per permettere ai bambini di sentirsi protagonisti del loro spazio”.

“Il nostro Comune crede fortemente nei servizi alla prima infanzia - afferma Lorenzo Busciglio, Sindaco di Beinette - e la sezione primavera rappresenta il primo importante tassello del quadro che si completerà con l’apertura del nuovo Polo dell'Infanzia (in cui verrà spostata nel mese di gennaio la nuova sezione, oltre alla scuola dell' infanzia) e con l’attivazione a settembre 2026 dell' Asilo Nido”.

Per gli iscritti al nuovo servizio notevoli sono le possibilità di scelta dell' orario di frequenza, con la possibilità di estenderlo con i servizi di preingresso, a partire dalle 7:30, e di postuscita, fino alle 18. Servizi fruibili anche da chi frequenta la scuola dell'infanzia di Beinette.

Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.comune.beinette.cn.it o scrivere a sindaco@comune.beinette.cn.it