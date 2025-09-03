A Sommariva Perno parte la nuova stagione di Fit Dance: energia, movimento e divertimento per tutti

L’entusiasmo per il movimento invade Sommariva Perno, dove martedì 9 settembre prenderà il via una nuova stagione di Fit Dance presso la palestra di Vallerossi. L’iniziativa, guidata dalla maestra Indira Montenegro, si propone di avvicinare adulti e giovani ai benefici della danza sportiva, proponendo una prima prova gratuita dalle ore 20 alle 21.

Il Fit Dance, pensato per coniugare il piacere del ballo con un allenamento completo e accessibile, è un’attività adatta a tutti i livelli e finalizzata al benessere psicofisico. L’incontro si svolgerà nei locali di frazione Valle Rossi 53, in un ambiente accogliente e dinamico, dove il gruppo sarà protagonista dell’energia e della voglia di stare insieme, come suggeriscono i vivaci colori e le grafiche della locandina.

La lezione del 9 settembre rappresenta l’occasione ideale per avvicinarsi senza impegno a questo sport, riscoprendo il piacere della musica e del movimento sotto la guida di una professionista del settore. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero WhatsApp 389 9855250.

Il progetto è promosso in collaborazione con ASI e il Comune di Sommariva Perno, con l’obiettivo di diffondere la cultura del fitness e dello sport come esperienza di benessere e socialità.