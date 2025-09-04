Cuneo: la Cooperativa Emmanuele festeggia i 40 anni con due eventi aperti alla comunità

Era il 3 settembre 1985 quando la Cooperativa Emmanuele muoveva i suoi primi passi. Oggi, a distanza di 40 anni, la realtà cuneese celebra questo importante traguardo con due iniziative gratuite pensate per la comunità, per ringraziare tutti coloro che hanno condiviso un percorso fatto di sfide, impegno e relazioni.

Due i momenti previsti nel programma dei festeggiamenti.

Lunedì 8 settembre è in agenda la proiezione gratuita del film d’animazione “Mary e lo spirito di mezzanotte”. Alle ore 21, presso l’area verde della Cooperativa (Via Fontanelle 6 – San Rocco Castagnaretta, Cuneo), una serata di cinema all’aperto adatta ad adulti e bambini. Il film racconta la storia di Mary, una bambina che dopo la perdita della madre si trova ad affrontare la paura della solitudine. L’incontro con un buffo e tenero fantasma notturno la porterà a vivere un’avventura che mescola magia e delicate riflessioni sulla famiglia, il coraggio e la capacità di rialzarsi. Una favola moderna capace di emozionare grandi e piccoli.

Si consiglia un abbigliamento comodo e adeguato alla serata all’aperto.

Sabato 13 settembre si terrà invece il Pranzo dei “vicini”. Dalle ore 12:30, nello spazio verde della Cooperativa, un pranzo conviviale in cui ogni partecipante porterà il proprio pranzo al sacco e le stoviglie. La Cooperativa metterà a disposizione tavoli, sedie, bevande e dolce, per festeggiare. Per il pranzo è necessaria la prenotazione. A seguire, nel pomeriggio, un laboratorio di letture e attività creative, pensato per tutte le età, con la possibilità di portare a casa un piccolo ricordo; uno scambio di talee e semini, per coltivare simbolicamente nuove relazioni e connessioni.

Entrambe le iniziative sono gratuite e sono realizzate grazie al contributo della Fondazione CRC.

La cooperativa ringrazia por la collaborazione l’Associazione comitato San Sereno, il Soggiorno Cuore Immacolato e la Parrocchia di San Rocco Castagnaretta.

“Quarant’anni rappresentano un traguardo importante – sottolinea il consiglio di amministrazione della cooperativa Emmanuele – e vogliamo festeggiarli con chi ha condiviso con noi questo percorso. Saranno due giornate all’insegna della condivisione, della cultura e della comunità, proprio come lo spirito che ha animato la nostra storia fin dall’inizio.”

Per informazioni e prenotazioni: info@emmanuele-onlus.org – 328 540 3060.