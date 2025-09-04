Luca Bassanese e la Piccola Orchestra Popolare in concerto a Madonna delle Grazie

Sabato 6 settembre alle ore 21.30, in occasione della festa patronale, la frazione cuneese di Madonna delle Grazie ospiterà il concerto di Luca Bassanese e la Piccola Orchestra Popolare.

Il vicentino Luca Bassanese è un musicista di rilievo nazionale ed europeo, nome di riguardo nel panorama della musica folk pop.

Il concerto è uno degli eventi collaterali alla manifestazione della Carovana della Pace di Boves promossa dalla Diocesi di Cuneo e Fossano, dalla Caritas Cuneo Fossano e dal movimento Cuneo per la Pace. Tra i promotori della serata anche il locale Circolo Acli.

Ingresso gratuito.