Mondovì, ecco dove parcheggiare la sera dei “Feu dla Madona”

In occasione del tradizionale spettacolo pirotecnico dei “Feu dla Madona” previsto per domenica 7 settembre (con possibilità di rinvio a lunedì 8 settembre in caso di maltempo) e alla luce delle nuove disposizioni di sicurezza richieste dalle normative di riferimento, nella giornata del 7 settembre, come da segnaletica verticale che verrà posizionata in loco, verranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata (dalle ore 20.00 alle ore 24.00) e il divieto di transito (dalle ore 21.30 alle ore 23.30) nelle aree prospicienti la zona di sparo, compreso il parcheggio San Giorgio. Ai residenti e agli esercenti di Piazza saranno riservati appositi stalli presso il parcheggio multipiano del Belvedere.

Nell’invitare la cittadinanza ad utilizzare la funicolare (attiva fino alle ore 24.00), si ricorda che saranno regolarmente fruibili il parcheggio multipiano del Belvedere negli stalli non riservati ai residenti, i parcheggi lungo via Ospedale, in piazza d’Armi, in via Porta di Vasco (cosiddetto “Vescovile”) e in Strada della Polveriera nei pressi dell’A.S.P.

Alla luce dell’isola pedonale di piazza Maggiore, infine, dalle ore 21.30 alle ore 23.30 sarà istituito il divieto di transito anche in via Vico nel tratto compreso tra via Marchese d’Ormea e piazza Maggiore. Per eventuali informazioni è possibile contattare il Comando di Polizia Locale allo 0174.559205.