Eventi | 08 settembre 2025, 11:43

A Bra è il gran giorno: oggi, 8 settembre, si festeggia la Madonna dei Fiori, e spunta un fiorellino nel pruneto

Solenne pontificale con monsignor Alessandro Giraudo, vescovo ausiliare di Torino, processione e Messa conclusiva

Un fiorellino sbocciato nel pruneto del Santuario

Siamo arrivati al gran giorno. Lunedì 8 settembre è la Solennità della Beata Vergine dei Fiori, Patrona di Bra.

L’intensa partecipazione di fede registrata alla Novena è stata il viatico per la celebrazione del solenne pontificale presieduto da monsignor Alessandro Giraudo, vescovo ausiliare di Torino, alla presenza del clero, delle autorità cittadine e di una vasta assemblea di fedeli.

Il tema della festa è “La Madre della speranza, solennità della Vergine dei Fiori”, che si proietta anche alle ore 16 per la Solenne Processione cittadina e affidamento della popolazione alla Vergine Maria. Seguirà, alle ore 17.30, la Santa Messa conclusiva e ricordo dei Rettori defunti.

Martedì 9 settembre è la giornata del ringraziamento e preghiera in ricordo di tutti i benefattori del Santuario vivi e defunti. Messe feriali nel Santuario antico alle ore 8 e alle ore 17.30. Benedizione dei bambini, bambine, ragazzi e ragazze e affidamento alla Madonna dalle ore 14.30, 15, 15.30, 16, 16.30, 17 e 17.30 presso il Santuario nuovo.

La bella notizia è che nel pruneto è spuntato un timido fiorellino che ricorda il miracolo dell’apparizione avvenuto in quel lontano 29 dicembre 1336, quando tutto ebbe inizio.

Silvia Gullino

