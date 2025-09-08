 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 08 settembre 2025, 11:26

Boves, apertura straordinaria in notturna al Museo Filippi

Venerdì 19 e sabato 20 settembre dalle 20.45 visite guidate all'ex Filanda Favole per scoprire le 150 opere della war artist Adriana Filippi sui partigiani della Valle Colla

Boves, apertura straordinaria in notturna al Museo Filippi

Grande occasione per visitare in notturna il Museo Filippi sito nell'ex Filanda Favole (via Moschetti 15) a Boves, dedicato alla maestra e war artist Adriana Filippi.

L’allestimento racconta attraverso più di 150 opere la vita dei partigiani della Valle Colla negli anni tra il 1943 e il 1945.
Apertura straordinaria venerdì 19 e sabato 20 settembre ore 20,45 e 22
Le tariffe:

·         3,00 € biglietto intero

·         1,00€ ragazzi 8-14 anni

·         Gratuito residente e bambini fino a 7 anni

Per prenotazione visite: Conitours 0171.696206 - info@cuneoalps.it

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium