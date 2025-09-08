Boves, apertura straordinaria in notturna al Museo Filippi

Grande occasione per visitare in notturna il Museo Filippi sito nell'ex Filanda Favole (via Moschetti 15) a Boves, dedicato alla maestra e war artist Adriana Filippi.
L’allestimento racconta attraverso più di 150 opere la vita dei partigiani della Valle Colla negli anni tra il 1943 e il 1945.
Apertura straordinaria venerdì 19 e sabato 20 settembre ore 20,45 e 22
Le tariffe:
· 3,00 € biglietto intero
· 1,00€ ragazzi 8-14 anni
· Gratuito residente e bambini fino a 7 anni
Per prenotazione visite: Conitours 0171.696206 - info@cuneoalps.it