Boves, camminata del benessere per i dieci anni di "Ischiator e Corborant"

Torna a Boves l'appuntamento con il benessere e la condivisione grazie alla Comunità "Ischiator e Corborant" dell'ASL CN1.
La passeggiata "Passo dopo passo: benessere in movimento" celebra i dieci anni di attività del gruppo bovesano con un percorso guidato che unisce movimento e socialità. Si parte mercoledì 10 settembre alle 16:30 dalla Casa della Salute a Cascina Marquet.
L'evento, gratuito e su prenotazione, fa parte della rassegna "Assaggi di benessere – quando le connessioni diventano cura e protezione per la salute". Info: assaggidibenessere@gmail.com.