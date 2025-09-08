 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 08 settembre 2025, 11:34

Boves, camminata del benessere per i dieci anni di "Ischiator e Corborant"

Mercoledì 10 settembre alle 16.30 passeggiata guidata dalla Casa della Salute a Cascina Marquet nell'ambito della rassegna "Assaggi di benessere" dell'ASL CN1

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Torna a Boves l'appuntamento con il benessere e la condivisione grazie alla Comunità "Ischiator e Corborant" dell'ASL CN1.

La passeggiata "Passo dopo passo: benessere in movimento" celebra i dieci anni di attività del gruppo bovesano con un percorso guidato che unisce movimento e socialità. Si parte mercoledì 10 settembre alle 16:30 dalla Casa della Salute a Cascina Marquet.

L'evento, gratuito e su prenotazione, fa parte della rassegna "Assaggi di benessere – quando le connessioni diventano cura e protezione per la salute". Info: assaggidibenessere@gmail.com.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium