France-Italie ALCOTRA – RivierALP: Ieri e Oggi, a Limone Piemonte, il primo evento promozionale sul Cammino Limone Piemonte – Mentone

Limone Piemonte – Nei giorni di ieri e oggi, Limone Piemonte ha ospitato il lancio del primo evento promozionale dedicato al Cammino di RivierALP, lungo la tratta che unisce Limone Piemonte a Mentone. Promossa dalla Communauté de la Riviera française – CARF di Mentone, l’iniziativa è frutto della collaborazione di nove partner italiani e francesi che condividono l’obiettivo di valorizzare il territorio e creare un nuovo prodotto turistico transfrontaliero.

Ad accogliere i partecipanti, il Presidente di Conitours, Beppe Carlevaris, insieme ad Armando Erbì, Presidente dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, al Sindaco della Ville de Tende, Vassallo, all’Assessore di Limone Piemonte, Rebecca Viale, Barbara Bonelli assessore del Comune di Entracque e a Francesca Montaldo, responsabile dell’Agenzia Regionale InLiguria – Visit Liguria. L’organizzazione tecnica è stata curata da Frédéric Chapier, con il supporto del Comune di Limone Piemonte e di Daniele Bottero di Conitours.

Durante l’evento, 30 influencer, con partenza suddivise in due gruppi tra domenica e lunedì, percorreranno il tratto Limone–Mentone per raccontare, attraverso immagini e narrazione, le bellezze, le emozioni e le sfide del percorso. L’arrivo è previsto in due momenti ufficiali, venerdì e sabato, alle ore 16:30 presso la basilica di Mentone, alla presenza delle autorità.

Le prossime tappe di promozione toccheranno Sanremo e Imperia, con accessi dal Piemonte attraverso le valli Gesso, Vermenagna, Pesio, Ellero e Tanaro, nonché dalla Valle Roia sul versante francese. Un’iniziativa che ideale unisce montagna e mare, congiungendo Piemonte, Liguria e Costa Azzurra in un’esperienza autentica e indimenticabile!

I NOVE PARTNER DEL PROGETTO RIVIERALPIl Comune di Limone Piemonte, in qualità di capofila, coordina un partenariato composto da:

1. Comune di Limone Piemonte (capofila)

2. Provincia di Imperia

3. Conitours – Consorzio Operatori Turistici della provincia di Cuneo

4. Communauté d’Agglomération de la Riviera Française

5. Office de Tourisme Communautaire Menton Riviera & Merveilles

6. Département des Alpes-Maritimes

7. Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime

8. Comune di Sanremo

9. Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri