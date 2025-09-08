La pallapugno racchiusa nell’arte del campione italiano Massimo Berruti: Bene Vagienna ha inaugurato la sua mostra

Bene Vagienna, grazie all’organizzazione del presidente dell’associazione culturale “Amici di Bene” Michelangelo Fessia, ha aperto le porte alla storia della pallapugno locale con l’artista e campione italiano Massimo Berruti. Sempre Berruti che, tra l’altro, è stato tributato con immagini e interpretato da un attore che ne ha ripercorso le gesta sportive nel film “Onde di terra”. Pellicola ambientata negli anni ’70 nelle Langhe, a ricordare le tradizioni del nostro territorio.

L’inaugurazione della sua mostra di pittura "Pallapugno tra Piemonte e Liguria", dedicata all'arte e allo sport della pallapugno, è avvenuta il 6 settembre nella chiesa di San Bernardino dei Disciplinanti Bianchi.

Berruti ha esibito le sue opere, offrendo ai visitatori un'esperienza unica e emozionante.

L’appuntamento, come detto, è stato curato dal presidente dell'associazione Amici di Bene Michelangelo Fessia, insieme all'architetto Luciano Oreglia dell'ufficio tecnico del Comune di Bene Vagienna.

La pallapugno non è solo uno sport, ma una vera e propria fede radicata nel territorio di Langa e Liguria.

Questa tradizione ha sempre contribuito alla socialità e alla coesione della comunità locale, rappresentando un elemento fondamentale dell'identità culturale piemontese. Rappresenta un patrimonio culturale e sociale che deve essere riscoperto e rivalutato.

Tra gli ospiti presenti al vernissage, anche alcuni giocatori della locale squadra Augusta Pallapugno, che ieri sono stati protagonisti di una partita di alto livello di playoff nello sferisterio Luigi Sicca di Bene Vagienna.

La mostra sarà visibile sino al prossimo 23 novembre, offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare le opere di Massimo Berruti e di scoprire la storia e la passione della pallapugno.