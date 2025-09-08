Anche Busca è pronta per il nuovo anno scolastico

Mercoledì 10 settembre, alle ore 8.00 all’ingresso del nuovo Polo scolastico, si terrà la cerimonia di avvio dell’anno scolastico per gli alunni della scuola primaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Giosuè Carducci” di Busca. Le lezioni per la scuola secondaria di primo grado inizieranno invece già martedì 9 settembre.



«L’avvio del nuovo anno scolastico è sempre un momento importante per la nostra comunità – dice il sindaco, Ezio Donadio - un’occasione per dare il benvenuto a bambini e ragazzi che tornano sui banchi e, quest’anno, anche per segnare un ulteriore passo percorso verso un Polo scolastico sempre più completo e funzionale. Con l’auditorium, il refettorio e la palestra, da quest’anno pienamente operativa, e con il progressivo completamento delle aree esterne, la scuola si arricchisce di spazi moderni e inclusivi. Nel frattempo, proseguono i lavori per la nuova scuola primaria di San Chiaffredo, che rappresenta il nostro prossimo ambizioso obbiettivo».



«Come ogni anno nel corso dei mesi estivi, – aggiunge l’assessora all’Istruzione Lucia Rosso - l’Ufficio Tecnico ha curato diversi lavori di manutenzione ordinaria negli edifici scolastici in modo da arrivare pronti per l’avvio delle lezioni, mentre l’Ufficio Istruzione ha organizzato i servizi mensa e scuolabus in base alle iscrizioni pervenute. A tutti, alunni, insegnati e personale scolastico rivolgiamo l’augurio di un buon anno sereno e ricco di scoperte, amicizie e soddisfazioni».



Orari e ingressi del Polo scolastico

- Scuola secondaria: ingresso ore 7.45, a piedi da corso Giolitti oppure da via Luigi Einaudi (passando davanti alle Poste);

- Scuola primaria: ingresso ore 8.10, esclusivamente a piedi da corso Giolitti;

- Scuolabus: sia per primaria che per secondaria, accesso da via Luigi Einaudi, dove gli alunni saranno accolti dal personale scolastico.



L’Istituto Comprensivo “Giosue Carducci” di Busca

Per l’anno scolastico 2025/26 l’Istituto Comprensivo conta 847 iscritti ed è diretto dal prof. Davide Martini. Comprende le scuole dell’infanzia del capoluogo e di Castelletto, le primarie del capoluogo, di Castelletto e di San Chiaffredo (per un totale di 505 alunni) e la scuola secondaria di I grado con 342 studenti.

La scuola primaria di San Chiaffredo, attualmente interessata dai lavori per il nuovo edificio, è temporaneamente trasferita nel capoluogo, nella ex sede della primaria del capoluogo in via Carletto Michelis 2.



Trasporto e mensa

Per l’anno scolastico 2025/26 sono pervenute al Comune 325 richieste di trasporto alunni, riguardanti tutti i plessi, dall’infanzia alla secondaria di I grado. Il servizio è gestito dalle ditte Scuolabus Ferrara e Dutto, entrambe di Busca.

Le richieste per la mensa scolastica sono invece 469 e comprendono:

- scuole dell’infanzia statali del capoluogo e di Castelletto, con refettorio interno;

- primaria e secondaria del capoluogo, nel refettorio del Polo Scolastico;

- primaria di San Chiaffredo, attualmente trasferita nella ex sede della primaria del capoluogo, con refettorio interno.

L’assistenza ai pasti delle scuole primarie è affidata alla Cooperativa Valdocco (Torino), mentre la preparazione dei pasti è curata dalla ditta Markas (Bolzano).