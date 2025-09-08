Boves, l'Istituto Vassallo inaugura l'anno con tre progetti PNRR

L'Istituto Comprensivo "A. Vassallo" di Boves ha inaugurato il nuovo anno scolastico con tre importanti progetti didattici, realizzati prima della ripresa delle lezioni e finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR, D.M. 19). Le iniziative, rivolte agli studenti delle future classi seconde e terze, hanno come obiettivo il potenziamento delle competenze e l'arricchimento dell'offerta formativa. I tre progetti in questione sono: il Campus di lingua francese, il laboratorio creativo di pittura e l'escursione sul territorio denominata "Camminare sulle Alpi Marittime".

Campus di lingua francese

Cinquantaquattro studenti, suddivisi in tre gruppi (due per le future classi seconde e uno per le future terze) hanno partecipato a "Encore Campus", un campus intensivo e divertente. L'attività è stata condotta da Stéphanie Bezombes, Alexia Catry e Laurent Constantin, lettori madrelingua, in collaborazione con le professoresse di francese dell'Istituto, Marì Alberione e Elena Bruno. È stata l'occasione per i ragazzi di migliorare le proprie competenze linguistiche attraverso un approccio ludico e coinvolgente, che ha reso l'apprendimento della lingua straniera un'esperienza interattiva e stimolante.

Laboratorio creativo di pittura

Un'altra iniziativa di successo è stata il laboratorio di pittura creativa, ideato e guidato dalla professoressa di arte Sara Giraudo in collaborazione con la collega professoressa Tiziana Giraudo. Quattordici studenti hanno lavorato in piccoli gruppi per sperimentare tecniche pittoriche e decorative. L'obiettivo del progetto è di restaurare e abbellire alcuni ambienti della scuola con dipinti che possano rendere gli spazi comuni più colorati e vivaci, unendo così la creatività degli studenti a un tangibile miglioramento dell'ambiente scolastico.

Sulle orme della Memoria

Infine, una trentina di studenti delle future classi terze ha preso parte a "Camminare sulle Alpi Marittime", un'escursione di due giorni in Valle Gesso, un'esperienza che ha saputo unire l'avventura alla storia. Partiti da San Giacomo d'Entracque, il primo giorno hanno raggiunto il rifugio Soria-Ellena e il giorno successivo hanno camminato fino al Colle di Finestra. Lungo il percorso, guidati da Daniele Regine, un accompagnatore naturalistico del Parco Naturale Alpi Marittime, e dai loro insegnanti (i professori Cinzia Damasso, Silvia Barale, Flavio Cavallera, Ottavio De Filippi, Giulia Giordano), i ragazzi hanno partecipato a lezioni all'aria aperta di geologia, botanica e fauna locale.

In particolare, il progetto ha ripercorso le tappe della Memoria delle Alpi, approfondendo gli eventi storici che, all'indomani dell'armistizio dell'8 settembre 1943, portarono nelle valli un folto numero di ebrei provenienti dalla residenza coatta di Saint Martin Vésubie, in Francia. L'obiettivo è quello di rendere consapevoli e sensibili le nuove generazioni circa i fatti del passato perché, come disse il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel 2003, in visita al campo di detenzione degli ebrei di Borgo San Dalmazzo, "Non dimenticare per noi è un comandamento". Questa esperienza ha rappresentato un forte momento di aggregazione, permettendo agli studenti di stringere nuove amicizie e di conoscere persone di diverse nazionalità, con le quali hanno condiviso storie e cammino.

I tre progetti rappresentano un esempio concreto di come l'Istituto "A. Vassallo" stia investendo le risorse del PNRR per offrire ai propri studenti opportunità di crescita e formazione che vanno oltre le aule tradizionali.