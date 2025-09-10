Cinema tra i Cortili: "Trifole" illumina via Cottolengo

Domani sera, giovedì 11 settembre, arriva a Fossano l'appuntamento con il Cinema in Condominio! Saremo nel cortile del condominio di via Cottolengo 18 con la proiezione di "Trifole"!
Dalia, una giovane ragazza senza motivazioni né aspettative per il futuro, viene mandata dalla madre in un paesino nelle Langhe, a prendersi cura del nonno Igor. All'arrivo Dalia scopre che il nonno, la cui salute peggiora di giorno in giorno, ha ricevuto una notifica di sfratto dovuta all'espansione delle aziende vinicole locali, che sperano di impossessarsi della terra un tempo destinata ai cacciatori di tartufi. Per trovare in poco tempo una somma di denaro sufficiente per evitare lo sfratto, Igor chiede alla nipote di cercare un grande tartufo bianco, in modo da salvare, con il suo valore inestimabile, la loro casa.
Questa è una proiezione #portalasedia!
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐬𝐮 𝐨𝐟𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚.
Fossangeles è reso possibile da Città di Fossano, Fondazione Cassa di Risparmio Fossano, Fondazione NoiAltri Onlus, Cabina di Regia Comunale Over 65, Carcere di Fossano | Ministero della Giustizia, I Portici CinemaTeatro, Atletica Fossano 75, Strafossan Biblioteca Civica di Fossano e allin - cultura per crescere.