Eventi | 10 settembre 2025, 14:37

Dai loghi ai tatuaggi: arriva al Rondò dei Talenti un viaggio tra simboli e archetipi nell'arte

A Cuneo due incontri gratuiti il 12 e 26 settembre. L'Associazione Scatola Gialla esplora il significato profondo dei simboli nella cultura

Immagine dalla locandina dell'evento

L'evento, organizzato dall'Associazione Scatola Gialla, si terrà in due incontri presso il Rondò dei Talenti a Cuneo: due serate per esplorare il significato profondo dei simboli e il loro impatto sulla psiche umana e sulla cultura sociale.

L'evento, vedrà la partecipazione di Serena de Gier e Domenico Olivero, che da diversi anni si occupano di storia dell'arte e delle sue implicazioni nel contesto antropologico. Gli incontri saranno l'occasione per condividere le loro ricerche e le loro visioni su come i simboli e gli archetipi, attraverso la storia, l'arte, la mitologia e la psiche individuale, continuino a definirci.

Le conferenze, ad ingresso gratuito, si svolgeranno venerdì 12 Settembre e venerdì 26 settembre alle ore 17 presso lo Spazio Relazioni del Rondò dei Talenti a Cuneo.

Le serate sono realizzate grazie al contributo della Fondazione CRC.

