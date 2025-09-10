Inizio di scuola anticipato per gli allievi del Liceo Musicale 'Da Vinci' di Alba

Gli allievi del Liceo Musicale 'Da Vinci' di Alba hanno iniziato l'anno scolastico in anticipo applicando quattro giorni allo studio e al perfezionamento di un repertorio dedicato a Georges Bizet, Giuseppe Verdi, Ottorino Respighi.
Proseguendo il percorso iniziato lo scorso anno scolastico con la formazione dell'OLMA (Orchestra Liceo Musicale di Alba), circa 40 ragazzi hanno seguito la Masterclass diretta dal Maestro Giuseppe Ratti, prestigioso Direttore d'orchestra e docente di esercitazioni orchestrali al Conservatorio “Verdi” di Torino.
Per gli allievi dell'orchestra si è trattato di una positiva e interessante esperienza, sotto la guida di un esperto professionista, instaurando un rapporto di collaborazione reciproca.
La Masterclass terminerà con il concerto sinfonico dell'OLMA giovedì 11 settembre alle ore 21,00, presso il salone manifestazioni 'Cabanun' di Vezza d'Alba, con ingresso libero.
Il concerto vuole anche essere un augurio per un proficuo inizio dell'anno scolastico, come dichiarato dal dirigente dottor Raffaele Mandaradoni.