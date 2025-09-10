 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 10 settembre 2025, 14:53

Inizio di scuola anticipato per gli allievi del Liceo Musicale 'Da Vinci' di Alba

Circa 40 ragazzi hanno seguito la masterclass diretta dal Maestro Giuseppe Ratti, prestigioso direttore d'orchestra e docente di esercitazioni orchestrali al Conservatorio “Verdi” di Torino

Inizio di scuola anticipato per gli allievi del Liceo Musicale 'Da Vinci' di Alba

Gli allievi del Liceo Musicale 'Da Vinci' di Alba hanno iniziato l'anno scolastico  in anticipo applicando quattro giorni allo studio e al perfezionamento  di un repertorio dedicato a Georges Bizet, Giuseppe Verdi, Ottorino Respighi.

Proseguendo il percorso iniziato lo scorso anno scolastico con la formazione dell'OLMA (Orchestra Liceo Musicale di Alba), circa 40 ragazzi hanno seguito la Masterclass diretta dal Maestro Giuseppe Ratti, prestigioso Direttore d'orchestra e docente di esercitazioni orchestrali al Conservatorio “Verdi” di Torino.

Per gli allievi dell'orchestra si è trattato di una positiva e interessante esperienza, sotto la guida di un  esperto professionista, instaurando un rapporto di collaborazione reciproca.

La Masterclass terminerà con il concerto sinfonico dell'OLMA giovedì 11 settembre alle ore 21,00, presso il salone manifestazioni 'Cabanun' di Vezza d'Alba, con ingresso libero.

Il concerto vuole anche  essere un augurio per un proficuo inizio dell'anno scolastico, come dichiarato dal dirigente dottor Raffaele Mandaradoni.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium