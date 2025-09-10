Ritorno sui banchi sotto la pioggia nelle scuole di Alba [FOTO]

Campanella di inizio anno anche per gli studenti della provincia di Cuneo, che questa mattina hanno fatto ritorno tra i banchi di scuola. Qualche istituto aveva già anticipato l’avvio delle lezioni a lunedì 8 settembre (è il caso dell'istituto Umberto I, leggi qui ), ma oggi – mercoledì 10 – è stato il giorno ufficiale per la maggior parte delle scuole di ogni ordine e grado.

Ad Alba, il primo giorno è stato segnato da una pioggia insistente, che ha bagnato l’ingresso degli studenti e contribuito a un’atmosfera più raccolta del solito. Niente grandi capannelli davanti ai cancelli: molti studenti hanno raggiunto direttamente le loro classi, accolti all’interno degli edifici scolastici.

Secondo il calendario approvato dalla Regione Piemonte, le lezioni termineranno mercoledì 10 giugno 2026. Il calendario comprende 206 giorni di lezione in aula negli istituti in cui si frequenta dal lunedì al sabato, 174 dove si resta in classe fino al venerdì.

Non mancheranno, naturalmente, le pause. Di seguito il calendario delle principali festività:

Le vacanze

da lunedì 22 dicembre a martedì 6 gennaio per le vacanze di Natale

da sabato 14 febbraio a martedì 17 febbraio per le vacanze di Carnevale

da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile per le vacanze di Pasqua

sabato 2 maggio (ponte per la Festa del Lavoro)

lunedì 1° giugno (ponte per la Festa della Repubblica)

Con l’augurio che questo nuovo anno scolastico possa essere ricco di esperienze, conoscenze e soddisfazioni per studenti, insegnanti e famiglie, la scuola riparte con rinnovata energia. Buon anno a tutti!