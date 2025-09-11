 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 11 settembre 2025, 17:10

Creatività in Valle: l’arte amatoriale conquista Demonte

Un invito aperto agli artisti della Valle Stura per partecipare alla quarta edizione della mostra promossa dagli “Amici di Demonte”, con scadenza fissata al 7 settembre 2025

Creatività in Valle: l’arte amatoriale conquista Demonte

L’associazione culturale “Amici di Demonte” rinnova il suo impegno nella promozione dell’arte locale con la quarta edizione della mostra “Creatività in Valle”, rivolta agli artisti amatoriali residenti tra Borgo San Dalmazzo e Argentera. 

L’iniziativa, ormai diventata appuntamento fisso per gli appassionati di pittura, scultura, fotografia e altre forme espressive, offre uno spazio di visibilità e condivisione nel cuore della Valle Stura. Le opere dovranno essere consegnate o spedite entro il 7 settembre 2025 presso la sede dell’associazione in Via Martiri n.27 a Demonte. 

Per informazioni o accordi sulla consegna, è possibile contattare Silvio Rosso al numero 338.2086992.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium