Creatività in Valle: l’arte amatoriale conquista Demonte

L’associazione culturale “Amici di Demonte” rinnova il suo impegno nella promozione dell’arte locale con la quarta edizione della mostra “Creatività in Valle”, rivolta agli artisti amatoriali residenti tra Borgo San Dalmazzo e Argentera.
L’iniziativa, ormai diventata appuntamento fisso per gli appassionati di pittura, scultura, fotografia e altre forme espressive, offre uno spazio di visibilità e condivisione nel cuore della Valle Stura. Le opere dovranno essere consegnate o spedite entro il 7 settembre 2025 presso la sede dell’associazione in Via Martiri n.27 a Demonte.
Per informazioni o accordi sulla consegna, è possibile contattare Silvio Rosso al numero 338.2086992.