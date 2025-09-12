Il Comune di Racconigi illustra il Buono regionale Vesta, per le famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 6 anni

A Racconigi, a partire dalle ore 00.01 del 20 settembre 2025, sarà possibile fare domanda per ottenere il Buono Vesta, introdotto nel 2025 dalla Regione Piemonte per sostenere le famiglie con figli di età compresa tra 0 e 6 anni, nati dal 1° gennaio 2019.

Il buono può essere richiesto dal genitore o affidatario del bambino e l’importo assegnato dipenderà dall’Isee del nucleo famigliare:

· 1.200 euro per le famiglie con Isee inferiore a 10.000,00;

· 1.000 euro per le famiglie con Isee tra 10.000,01 e 35.000,00 euro;

· 800 euro per le famiglie con Isee tra 35.000,01 e 40.000,00 euro;

· Nel caso di minori con disabilità, 1.200 euro con Isee inferiore a 40.000 euro.

L'iniziativa, promossa dall'Assessorato regionale alle Famiglie e ai Bambini - Direzione Welfare, prevede l'impiego di 34 milioni di euro, provenienti dal Fondo Sociale Europeo (FSE), suddivisi sul triennio 2025-2027. Il buono ha validità di 12 mesi a partire dal primo giorno del mese successivo all'ammissione della domanda.

Il beneficio potrà essere utilizzato per i seguenti servizi: nido d'infanzia, micronido, sezioni primavera, nido in famiglia, spazio gioco per bambini, centro per bambini e famiglie, scuole per l'infanzia e servizi di assistenza scolastica correlati (iscrizione e frequenza, pre- e post-orario, mensa), scuola primaria e servizi di assistenza correlati (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa); centri vacanza estivi/invernali, baby-sitting presso il domicilio della persona richiedente, iscrizione e frequenza a diverse opportunità (ginnastica, psicomotricità, nuoto e acquaticità, danza, massaggio infantile/espressione corporea, avvicinamento all'apprendimento di una lingua straniera, musica).

La domanda di assegnazione va effettuata per ciascun bambino sulla piattaforma vestapiemonte.it. Le domande saranno accolte in ordine di arrivo: per questo, è consigliabile accedere con rapidità alla piattaforma alla data e all'ora fissata per l'apertura dello sportello. Per presentare la domanda saranno necessari: credenziali SPID, CIE o CNS; codice fiscale dei figli e attestazione ISEE.

Una volta ricevuta la comunicazione di assegnazione, alle famiglie basterà conservare copia delle fatture e caricarle in piattaforma per ottenere il rimborso corrispondente direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dedicato (https://vestapiemonte.it/), chiamando il numero verde della Regione Piemonte (800 333 444 da telefono fisso e 011 0824222 da cellulare e dall'estero, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18) oppure scrivendo all’indirizzo email vesta@regione.piemonte.it.

Comune di Racconigi