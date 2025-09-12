Lions Club dona strumento innovativo alla terapia antalgica dell'ASL CN1

Uno strumento a supporto dell’attività degli operatori dell’ambulatorio per gli accessi vascolari della struttura di Terapia Antalgica (che fa capo al dipartimento di Emergenza Urgenza diretto da Mario Raviolo) presso l’ospedale di Saluzzo. È un device donato dai Lions Club Saluzzo-Savigliano e Scarnafigi Piana del Varaita, acquisito con l’aiuto di alcuni amici e il contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Saluzzo che, insieme, hanno consentito la realizzazione del service.

Alla consegna, con il direttore della struttura Dario Giaime, c’erano per l’Asl il direttore generale Giuseppe Guerra e il direttore sanitario Monica Rebora; per il Club di Saluzzo-Savigliano la presidente Petra Senesi con il cerimoniere Daniele Poma; per Scarnafigi il presidente Francesco Hellmann con il past president Piero Rabbia.

“Aver intercettato un’esigenza della struttura ospedaliera di Saluzzo - dichiarano i due presidenti - ci ha consentito di proporre a persone sensibili questo importante progetto attraverso il quale è stata donata al reparto di Terapia Antalgica dell’ospedale di Saluzzo uno strumento che consentirà una maggiore efficacia delle terapie che in questo reparto vengono erogate ai pazienti. Poter essere vicini, con questa donazione, sia all’ospedale saluzzese, sia ai pazienti in esso curati ci rende particolarmente orgogliosi e ci stimola a proseguire in un percorso di confronto con le strutture”.

Dario Giaime spiega l’importanza del dispositivo: “È uno strumento utile in sede di impianto dei cateteri vascolari, al letto del paziente, ciò che consente di risparmiare tempo agli operatori e ridurre lo stress per il paziente.”

L’attività è svolta da un team infermieristico dedicato e altamente qualificato che opera su tutti i siti del territorio dell’Asl. La donazione rappresenta un plus per le prestazioni anche in ospedali periferici.

La tutela della salute è uno dei pilastri dell’agire dei Lions: “Siamo particolarmente impegnati sui temi della vista, diabete, cancro pediatrico - spiegano ancora i presidenti – e dedicare risorse anche ad altre branche della medicina è un importante stimolo che raccogliamo volentieri. Unire competenze, sensibilità, necessità e cuore, consente di programmare e realizzare grandi sogni: questo è avvenuto anche quest’anno e come Lions non possiamo che esprime la più grande gratitudine a coloro che ci aiutano in questo cammino”.

Un grazie anche dal dr. Guerra: “La collaborazione con Enti e associazioni per noi è fondamentale, la risposta alle nostre istanze è sempre puntuale. Una sinergia che spero continui perché testimonia anche la sintonia del territorio con la Sanità locale.”