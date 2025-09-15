Beinette: Ilaria Giraudo presenta il libro "Ritratti di speranza"

L’Associazione culturale AttivaMente in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Gli amici di Jim Bandana” e il patrocinio del Comune di Beinette, organizzano la presentazione del libro “Ritratti di Speranza” con la presenza dell’autrice Ilaria Giraudo.
Il volume racchiude una serie di scatti e la raccolta di storie di vita tratti dall’esperienza di lavoro umanitario di Leandro Mallaci e Ilaria Giraudo (medico e infermiera), presso l’Hopitaly Vezo ad Andavadoaka, in Madagascar.
Ilaria Giraudo racconterà come è nata e si è sviluppata questa esperienza, in collaborazione con l’Associazione “Amici di Ampasilava” di Bologna. Durante la serata descriverà il contesto, le sfide sanitarie affrontate e i preziosi incontri con le persone del luogo.
L’autrice sarà ospite della biblioteca nella serata di giovedì 25 settembre alle ore 21, presso la biblioteca di Beinette, in Via Gauberti n.15.
L’ingresso è libero e gratuito. Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail bibliotecabeinette@gmail.com o contattare lo 0171.384.857.