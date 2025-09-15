Beinette: Ilaria Giraudo presenta il libro "Ritratti di speranza"

L’Associazione culturale AttivaMente in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Gli amici di Jim Bandana” e il patrocinio del Comune di Beinette, organizzano la presentazione del libro “Ritratti di Speranza” con la presenza dell’autrice Ilaria Giraudo.

Il volume racchiude una serie di scatti e la raccolta di storie di vita tratti dall’esperienza di lavoro umanitario di Leandro Mallaci e Ilaria Giraudo (medico e infermiera), presso l’Hopitaly Vezo ad Andavadoaka, in Madagascar.

Ilaria Giraudo racconterà come è nata e si è sviluppata questa esperienza, in collaborazione con l’Associazione “Amici di Ampasilava” di Bologna. Durante la serata descriverà il contesto, le sfide sanitarie affrontate e i preziosi incontri con le persone del luogo.

L’autrice sarà ospite della biblioteca nella serata di giovedì 25 settembre alle ore 21, presso la biblioteca di Beinette, in Via Gauberti n.15.