È in arrivo a Roccabruna la 46esima la Gran Castagnata e la 21esima Fiera di Valle

La tradizione sta per tornare a Roccabruna ma, come ogni anno, non mancheranno di certo sorprendenti novità: il paese si prepara ad accogliere la 46^ Gran Castagnata e 21^ Fiera di Valle, grande occasione per tutti di ritrovo, unione e festa.



Si inizierà venerdì 3 ottobre, alle ore 20, con la 3^ Cena tipica, a base di agnolotti di castagne e lardo d'Arnad (prenotazioni entro il 30 settembre presso la Farmacia Gallinotti, al 333 93 26 044 o allo 0171 917201). Seguirà una gara di belotte e, alle ore 22, la Gran serata di ballo liscio con l'Orchestra Daniele Cordani.



Le emozioni saranno protagoniste sabato 4 ottobre: alle ore 18:30 si potrà infatti assistere al concerto degli allievi del Corso musicale dell’Istituto Comprensivo di Dronero. A partire dalle ore 19:30, invece, avrà luogo la proiezione del filmato “Il piatto forte dei rifugi - Camminando dalle Alpi Marittime alle Alpi Cozie”, realizzato da Tiziana Fantino, videomaker ed appassionata frequentatrice della montagna, vincitrice del Primo premio Cai Regione Piemonte “Giornalista di Montagna”. Sì tratta di un filmato che racconta la buona cucina delle strutture in quota delle nostre montagne. La serata proseguirà in musica, con Dj Lambo ed a seguire Discoinferno.



L’ufficiale inaugurazione della Fiera è prevista per domenica 5 ottobre, alle ore 10:30, presso Strada Marcabrun. La giornata sarà incredibile, ricca di appuntamenti, a cominciare dal mattino: con ritrovo dalle ore 9, La Proloco e 500 Club Italia organizzeranno il raduno FIAT 500, un omaggio a quella che è stata e che è il sogno di tanti. Dalle ore 9 ci sarà anche l’esposizione delle bancarelle di artigianato, hobbistica, alimentari, produttori. Nel pomeriggio, alle ore 14, ci saranno laboratori e animazione per bimbi, per momenti di gioia e stupore. Seguirà alle ore 15 la Parata di fisarmoniche e violini “Passacharriera", con gli allievi di Roberto Avena e Chiara Cesano (Violonaires), mentre alle ore 16 ci sarà il bellissimo Concerto del gruppo musicale SONADORS, che reinterpreta la musica tradizionale della Val Vermenagna e la musica occitana in chiave moderna e innovativa.

Ma non è finita qui. Durante tutta la giornata di domenica ci saranno:

Spettacolo equestre ad opera dell'Allevamento "De Roquebrune" e dimostrazione di avvio alla pesca e ripopolamenti ittici con l'Associazione pescatori dilettantistica San Damiano Macra;

Falconieri Kazakistan Dreaming: esposizione e dimostrazione dei Falconieri Kazakistan Dreaming, dai gheppi fino all'aquila reale e rapaci notturni;

Esposizione di equini, piccoli animali e, salvo prescrizioni sanitarie, bovini, ovini e caprini.



Sia sabato che domenica per tutti ci sarà anche lo Street Food, sabato sera e domenica la distribuzione di mundaj e bignette. In tutti i giorni della Fiera ci sarà il Luna Park e tra le bancarelle saranno presenti anche gli alunni dell’AFP e dell’Istituto Alberghiero di Dronero.

E per ultimo, ma non in ultimo, ci sarà la possibilità per tutti di tentare la fortuna con una Lotteria ed i suoi incredibili premi in palio.

L'evento è organizzato dall'Associazione Turistica Pro Loco in collaborazione con il Comune. La 46^ Gran Castagnata e la 21^ Fiera di Valle vede il sostegno del Comune di Roccabruna, Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Banca di Caraglio, Unione Montana Valle Maira. Importante è la collaborazione di UNPLI, ATL, Consorzio Turistico Valle Maira, AFP, Squadra AIB Roccabruna, Associazione Rocceré.





“Un grazie sentito al Comune ed a tutti i sostenitori, senza i quali tutto questo non sarebbe possibile - dicono dalla Pro Loco - Ed il ringraziamento va anche ai nostri numerosi sponsor, circa una cinquantina. Cogliamo l'occasione per ricordare che chi volesse partecipare alla fiera in qualità di hobbista, associazione o con i propri prodotti da vendere può contattare il Comune di Roccabruna al numero 0171/917201 chiedendo di Silvia".

Per informazioni e per rimanere aggiornati sull’evento: 333 9326044 / 0171 917201 / Associazione Turistica - Pro Loco Roccabruna (Facebook) / proloco_roccabruna (Instagram).