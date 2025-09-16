“I colori di Muriel”: si apre la mostra nell’alto centro storico di Saluzzo

"I colori di Muriel" è il titolo della mostra che si apre giovedì 18 settembre, con inaugurazione a partire dalle 16, in salita al Castello 8/a, nei locali dell’ex Caffè del Borgo.

Sono i colori delle emozioni di Muriel: sorpresa, gioia, felicità, sogni, pensieri, segreti. Una creatività che entra nello guardo e va oltre lo sguardo.

Muriel Frizziero si mostra in pubblico per la prima volta, dopo aver dipinto per tanti anni in vari contesti, da Roma, a Saluzzo, alla Francia.

Ha scelto l’alto centro storico dell’ex Capitale del Marchesato come uno scrigno pieno di storia che sa contenere l’esplosione di colori dei suoi stati d’animo.

Si presenta lei stessa:”Sono una ragazza molto gioiosa, mi piace partecipare agli eventi: musica, film, teatro, balletti. Adoro nuotare tra le onde senza paura... ma da tanti anni amo dipingere quadri e li voglio sempre più grandi, per esprimere i miei sentimenti. Utilizzo ogni mezzo che trovo sul mio tavolo: spugne, spazzole, mani soprattutto, pennelli e anche tante altre cose che trovo... ‘‘Segreti...’’ Spero di riuscire, con i miei colori a trasmettervi: ‘felicità‘’’

La mostra sarà aperta ad ingresso libero: giovedì 18 settembre con inaugurazione dalle 16: venerdì 19, sabato 20, domenica 21 settembre, giovedì 25, venerdì 26, sabato 27, domenica 28 settembre. Orari 11 - 13 / 15 - 18.

Ingresso libero. La mostra ha il patrocinio del Comune di Saluzzo e Terres Monviso.