Attualità | 17 settembre 2025, 12:43

Consiglio comunale straordinario: all'ordine del giorno il riconoscimento della Palestina

Lunedì 22 settembre alle 19 la seduta pubblica su richiesta del Sindaco, con eventuale prosecuzione martedì 23 settembre

Il municipio di Savigliano

Il Consiglio comunale si riunirà in sessione straordinaria lunedì 22 settembre alle ore 19, con possibile prosecuzione il giorno successivo alla stessa ora. All'ordine del giorno, aggiunto su richiesta del sindaco in base all'articolo 37 del Regolamento consiliare, figura un punto di particolare rilevanza politica: l'ordine del giorno per il riconoscimento dello stato di Palestina.

La seduta, che si svolgerà in forma pubblica di prima convocazione, rappresenta un momento significativo per l'amministrazione comunale che si appresta a dibattere una questione di portata internazionale. L'integrazione dell'ordine del giorno è stata disposta nel rispetto del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, che disciplina l'ordinamento degli enti locali.

