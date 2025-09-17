 / Eventi

Eventi | 17 settembre 2025, 20:20

A Martiniana Po una serata per ammirare le stelle

Sabato 20 settembre un'escursione sul "Sentiero del Pittore" per osservare il cielo notturno con gli astrofili Davide Bertinetto e Sergio Franco

Martiniana Po vista in notturna dall'alto

Nella serata di sabato 20 settembre, alle 20,30 a Martiniana Po, è in programma la "Serata delle stelle", un’occasione unica per ammirare il cielo notturno immersi nella natura.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione “Vita ai sentieri di Martiniana Po”, si svolgerà lungo il suggestivo "Sentiero del pittore", a pochi minuti dal centro del paese.

La serata sarà guidata dagli esperti astrofili Davide Bertinetto e Sergio Franco, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle meraviglie del firmamento.

Oltre all’osservazione delle stelle, sarà possibile ammirare il panorama notturno sulla valle Po, con le sue montagne e il Monviso innevato a fare da sfondo.
Il ritrovo è fissato per le 20,30 in piazza G. Borgna a Martiniana Po, da dove partirà una breve passeggiata fino al punto di osservazione. L’escursione è adatta a tutti e si consiglia di portare con sé un binocolo per un’esperienza ancora più coinvolgente. L'evento è organizzato  con il contribuito della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Per partecipare è necessaria la prenotazione ai seguenti numeri: 349-8040599 (Romina), 349-1611841 (Monica).

