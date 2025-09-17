A Rifreddo tornano le Notti delle Streghe: aperte le iscrizioni al mercatino tematico

Prosegue a pieno ritmo, nel piccolo comune di Rifreddo, la marcia di avvicinamento a “Le Notti delle Streghe” 2025 che si terranno nel week-end tra il 24 ed il 26 ottobre.

Dopo il grande successo nonostante la pioggia dell’edizione 2024, le streghe rifreddesi sembravano sparite ed invece, eccole manifestarsi quando meno te lo aspetti.

Una prima presentazione per far ricordare a tutti che anche nel 2025 saranno ancora loro le protagoniste assolute dell’autunno sotto il Monviso. Dalle tenebre filtra, infatti, che l’evento più atteso dell’anno si terrà sabato 25 ottobre. Quest’anno, per l’avvenimento della 16esima edizione della manifestazione, il percorso teatralizzato a tappe sarà basato sui processi alle donne accusate di “Mascaria” avvenuti nel 1495 nelle mura del Monastero di Santa Maria della Stella di Rifreddo.

La serata sarà a cura del Teatro del Marchesato di Saluzzo e prenderà il nome di “Lucea talvolta la luna - Le Masche di Rifreddo tra leggenda e realtà”. Ovviamente attorno allo stesso verranno allestiti altri eventi che andranno ad implementare la 16esima edizione de “Le notti delle streghe”.

Ciò che invece si sa è che il percorso teatralizzato di sabato 25 sarà a prenotazione obbligatoria e con l’acquisto di un biglietto in prevendita, mentre continueranno ad essere gratuiti tutti gli eventi e gli spettacoli sulla grande piazza cittadina. Chi lo vorrà potrà quindi continuare a ballare gratis in piazza, seguire le performances degli artisti che si esibiscono ed intrattengono il pubblico prima che lo stesso si incammini sul buio e terribile percorso rifreddese.

Oltre a dare appuntamento alle migliaia di spettatori che arriveranno a Rifreddo le streghe hanno fatto anche sapere che chi vuole le potrà aiutare a terrorizzare la gente a fine ottobre. Si terrà infatti lunedì 22 settembre alle ore 20.45 a Rifreddo nel Salone sotto le scuole elementari il primo casting per volontari e accompagnatori.

Un appuntamento importante perché come ci spiega il sindaco Elia Giordanino, che da alcuni anni segue l’evento con lo storico ex-sindaco Cesare Cavallo, “senza almeno un centinaio di volontari ed attori non è possibile portare avanti un evento della portata delle Notti delle streghe. Per questo approfitto per ringraziare coloro che da anni si impegnano per la riuscita dello stesso e invito tutti coloro che vogliono vivere da protagonisti l’edizione 2025 a venire LUNEDI 22 a Rifreddo”.

Per ciò che consta il mercatino tematico del venerdì, del sabato e della domenica va messo in luce che la procedura prevede una duplice possibilità: per coloro che hanno già partecipato basterà inviare una mail a info@lenottidellestreghe.it, mentre per coloro che accedono per la prima volta alla stessa mail andranno inviate oltre alla richiesta di spazi anche la documentazione fotografica del banco e delle merci che intendono vendere.

In entrambi i casi la conferma della disponibilità di uno spazio verrà inviata via mail ai richiedenti entro 48 ore. Come già negli scorsi anni saranno ammessi soltanto banchetti inerenti alle streghe, alla magia e le bancarelle di prodotti tipici della zona.

Più in generale si possono reperire tutte le informazioni sull’edizione 2025 de “Le notti delle streghe” sul sito www.lenottidellestreghe.it, sul portale del Comune di Rifreddo, al numero 3934871813, nonché sulle pagine Facebook e Instagram dell’evento.