Trame Urbane: a Cuneo un Festival di 1000MIGLIA per festeggiare con la città il suo decimo compleanno

Sabato 20 dicembre, avrà luogo a Cuneo , dalle 10 alle 23 presso Fondazione Casa Delfino, Trame Urbane, un Festival di 1000MIGLIA organizzato per festeggiare il suo decimo compleanno con la città di Cuneo.

Trame urbane è un festival di una giornata ideato dall’Associazione culturale 1000MIGLIA per festeggiare il proprio decimo compleanno insieme alla città.

Un intreccio di attività culturali e creative – dallo yoga al cineforum, dalla musica dal vivo al contest di scrittura, dai laboratori di riciclo creativo e fotografia al world café e ai giochi da tavolo – pensato per (ri)creare legami sociali. Il titolo richiama la “trama” del tessuto e la “trama” delle storie: fili che si intrecciano per dare nuova forma alla comunità attraverso esperienze condivise.

Da ormai 10 anni l’Associazione Culturale 1000miglia porta sul territorio, e grazie al territorio di Cuneo, iniziative culturali e di animazione sociale rivolte a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani. Con l’obiettivo di creare spazi sicuri di condivisione, ascolto e innovazione, l’Associazione ha negli anni realizzato cineforum, laboratori di scrittura, caffè letterari, incontri informativi, spettacoli teatrali e molto altro.

Il festival vuole mettere insieme alcune di queste cose, regalando alla città una giornata di attività variegate per maturare idee, ritessere legami e ritrovare il piacere di creare insieme. Tutte le attività si svolgeranno presso la Fondazione Casa Delfino (corso Nizza 2, Cuneo), e saranno così distribuite durante la giornata:

Mattino:

10.00: lezione di yoga con l’istruttrice Micol Beraudo (Yoga Teacher 250 Plus RYT Level 1 Advance)

11.00: world cafè: un momento di dibattito e confronto a gruppi sui temi della relazione, delle trame sociali e della cittadinanza globale guidato da Denise Arneodo.

Pomeriggio:

14.00: laboratorio di fotografia: passeggiata fotografica con Lorenzo Dutto

16.30: laboratorio di upcycling: realizzazione di ghirlande natalizie con Agnese Rabagliati. Riciclo creativo di materiali di recupero, ritagli di tessuto e piccoli elementi decorativi. tutto il pomeriggio: giochi in scatola liberi

Sera:

18.30: aperitivo con musica dal vivo di Alessia Mamino e Jacopo Porrini premiazione dei partecipanti al contest di scrittura “la trama” realizzato dalla redazione dell’Associazione e lettura dal vivo degli scritti (è possibile candidare un proprio scritto compilando questo form entro il 15 dicembre)

21.00: cineforum su “Lost In Translation”. Visione del film e momento di dibattito guidato da Antonio Sartoris.

Le attività sono accessibili a tutti e tutte tramite prenotazione sulla piattaforma eventbrite e attraverso la pagina Instragram dell’Associazione 1000MIGLIA.

Per maggiori informazioni pagina instagram / 3331210729 / 1000miglia1000miglia@gmail.com