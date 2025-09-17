 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 17 settembre 2025, 13:56

Ad Alba la prima uscita pubblica di Organa Collis, neonata associazione organistica di Langhe e Roero

Sabato 20 settembre concerto inaugurale al santuario di Nostra Signora della Moretta

Una veduta del santuario di Nostra Signora della Moretta ad Alba

Una veduta del santuario di Nostra Signora della Moretta ad Alba

Sabato 20 settembre il santuario di Nostra Signora della Moretta ad Alba ospiterà il concerto inaugurale dell’associazione organistica di Alba, Langhe e Roero "Organa Collis".

L’associazione, nata sotto l’impulso di un gruppo di giovani ragazzi e ragazze dell’Albese, ha come missione la diffusione e la valorizzazione della cultura organistica locale. 

Oltre a presentare ufficialmente la neonata realtà al territorio, l’evento sarà un’occasione per far conoscere uno degli strumenti più significativi della città di Alba: l’organo costruito nel 1963 da Carlo II Vegezzi-Bossi, restaurato e ampliato nel 2006 da Brondino Vegezzi-Bossi.

Durante la serata verrà presentata l’associazione, gli obiettivi, i membri e le attività future, intervallate dall’esecuzione di brani organistici interpretati dai soci musicisti.

Inizio alle ore 21, ingresso libero.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium