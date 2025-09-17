Ad Alba la prima uscita pubblica di Organa Collis, neonata associazione organistica di Langhe e Roero

Sabato 20 settembre il santuario di Nostra Signora della Moretta ad Alba ospiterà il concerto inaugurale dell’associazione organistica di Alba, Langhe e Roero "Organa Collis".

L’associazione, nata sotto l’impulso di un gruppo di giovani ragazzi e ragazze dell’Albese, ha come missione la diffusione e la valorizzazione della cultura organistica locale.

Oltre a presentare ufficialmente la neonata realtà al territorio, l’evento sarà un’occasione per far conoscere uno degli strumenti più significativi della città di Alba: l’organo costruito nel 1963 da Carlo II Vegezzi-Bossi, restaurato e ampliato nel 2006 da Brondino Vegezzi-Bossi.

Durante la serata verrà presentata l’associazione, gli obiettivi, i membri e le attività future, intervallate dall’esecuzione di brani organistici interpretati dai soci musicisti.

Inizio alle ore 21, ingresso libero.