Eventi | 17 settembre 2025, 09:50

Barbara Tamborini a Villanova: "Come educare nell'era della complessità"

Venerdì 26 settembre al Teatro Garelli l'incontro con la psicopedagogista e co-autrice de "L'età dello tsunami" per il progetto "L'Accademia dei genitori"

Barbara Tamborini, psicopedagogista e autrice di numerosi libri sull'educazione

Venerdì 26 settembre, alle ore 20:45, presso il Teatro Garelli di Villanova Mondovì nell'ambito degli incontri del progetto “L’Accademia dei genitori”, si attende la presenza della dott.sa Barbara Tamborini, psicopedagogista, autrice di numerosi libri sull'educazione e formatrice per docenti e genitori. Barbara Tamborini porta con sé una vasta esperienza nell'educazione e nel sostegno alle famiglie. Autrice, insieme ad Alberto Pellai, del bestseller "L’età dello tsunami".

In questo incontro, si esplorerà insieme il tema "Come essere un educatore credibile in un tempo complesso". Un'opportunità preziosa per acquisire strumenti pratici e riflettere sul ruolo educativo in una società in continua evoluzione. 

Per iscriversi https://bit.ly/accademiagenitori

