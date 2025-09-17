Bra, Cheese farà da sfondo alla mostra dei pittori Riccardo Testa e Cristiano Scano

C’è già chi ha fatto scattare il conto alla rovescia. Il 19 settembre a Bra inaugura Cheese. Ovviamente, un evento così importante non poteva prescindere dall’arte, che troverà espressione nella mostra che unisce la pittura di Riccardo Testa e Cristiano Scano.

Il vernissage è in programma venerdì 19 settembre, alle ore 18, nello spazio espositivo di via Vittorio Emanuele II al civico 253. Gli artisti saranno presentati dal giornalista televisivo Claudio Calorio, alla presenza del curatore e critico d’arte Giorgio Gregorio Grasso, dello scrittore albese Mauro Rivetti e di altri illustri ospiti.

I visitatori troveranno tutto quello che desiderano (e forse di più) per tutto il tempo di durata di Cheese, con orario dalle ore 10 a tarda sera, fino al 22 settembre. Un curioso e intrigante accostamento di opere dai linguaggi e prospettive diverse, che dialogano tra loro e, al contempo, presentano punti in comune. L’ingresso? Gratis, quindi niente scuse.