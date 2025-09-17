L’associazione NOI4YOU, in collaborazione con l’associazione Di.Te. (Dipendenze Tecnologiche, GAP, Cyberbullismo), organizza due incontri formativi dal titolo: “Educazione digitale: rischi e consapevolezze per genitori e insegnanti”.

Due serate rivolte a genitori, insegnanti e figure educative per approfondire tematiche fondamentali legate all’uso consapevole della rete e alla tutela dei minori nel contesto digitale.

Gli appuntamenti in programma:

1° ottobre 2025 – ore 20:45

“Immagini, dati e privacy: cosa sapere per proteggersi e proteggere”

Relatori: Dott.ssa Nadia Degano (volontaria Associazione NOI4YOU) e Capitano Alessandro Cantarella (Arma dei Carabinieri)

29 ottobre 2025 – ore 20:45

“Nativi digitali: come educare all’uso sicuro della rete”

Relatrici: Dott.ssa Luisa Bertola (psicoterapeuta Associazione NOI4YOU) e Dott.ssa Monica Marro (psicoterapeuta esperta in dipendenze tecnologiche – Associazione Di.Te.)

Entrambi gli incontri si terranno presso Sala Barbero – Castello degli Acaja, Fossano. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria. È possibile prenotarsi agli eventi tramite i QR code presenti sulla locandina e tramite i seguenti link.

Prima serata: https://www.eventbrite.it/e/1481970075389?aff=oddtdtcreator

Seconda serata: https://www.eventbrite.it/e/1482014598559?aff=oddtdtcreator

Un’occasione importante per affrontare, con competenza e consapevolezza, i temi della sicurezza online, dell’educazione digitale e del ruolo degli adulti nel guidare le nuove generazioni in un’epoca in cui la presenza dei dispositivi digitali nella vita quotidiana di bambini e ragazzi è una costante e spesso priva di filtri o guide educative.

In questo scenario l’obiettivo delle serate è quello di offrire informazione e consapevolezza a chi deve accompagnare bambini e adolescenti nella loro crescita, oltre all’attività preventiva di ogni forma di violenza, in particolare quella che può manifestarsi in contesti digitali con l’individuazione dei rischi e la comprensione dei meccanismi per la costruzione di un ambiente sano e rispettoso, online e offline.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Fossano e realizzata con la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, con il coinvolgimento degli istituti comprensivi della città di Fossano e di Bene Vagienna, della scuola primaria parificata San Domenico di Fossano, dell’associazione L’arcipelago, insieme alla libreria Ubik di Fossano e il Coordinamento pedagogico territoriale.