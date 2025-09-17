Moretta celebra “Sua Altezza, la Gallina Bianca di Saluzzo”

Moretta ospiterà, sabato 20 settembre la prima edizione di ‘Sua Altezza, la Gallina Bianca di Saluzzo’, manifestazione interamente dedicata a una delle razze avicole più caratteristiche e preziose del panorama piemontese.

La giornata, organizzata dal Comune di Moretta in collaborazione con l’Associazione Allevatori Razze Avicole Autoctone (A.Ra.Avi.), Slow Food, Pro Loco e Com.Art Moretta, unirà degustazioni, mercato di qualità, esposizioni e momenti di approfondimento scientifico e culturale.

[Gallo e gallina Bianca di Saluzzo]

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Dalle 10 alle 19: Mercato delle Eccellenze con produttori locali, allevatori e presìdi Slow Food di cui la Gallina Bianca di Saluzzo fa parte.

Dalle 10 alle 18: mostra della Gallina Bianca di Saluzzo e dei capponi, con premiazione dei migliori esemplari.

Ore 16: convegno nella sala polivalente di Cascia San Giovanni ‘Storia, presente e futuro della Gallina Bianca di Saluzzo’, moderato dal giornalista Andrea Di Bella (della rivista specializzata Viaggiatori del Gusto).

Ore 20: cena a base di Gallina Bianca di Saluzzo, preparata dall’Associazione Cuochi della Mole, con prenotazione obbligatoria al Municipio di Moretta (0172-911035 int. 5).

Per tutta la giornata sarà attivo il servizio bar della Pro Loco di Moretta.

I RELATORI DEL CONVEGNO

Il professor Achille Schiavone, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino, esperto di zootecnia avicola, parlerà di ‘Allevamento delle razze avicole autoctone nella prospettiva agroecologica’, offrendo una panoramica su come sostenibilità e biodiversità possano guidare il futuro degli allevamenti.

La professoressa Dominga Soglia, ricercatrice del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino, studiosa di qualità e tecnologia delle produzioni animali, interverrà su ‘Gallina Bianca di Saluzzo: contributo alla realizzazione di prodotti agroalimentari tradizionali’, analizzando i legami tra questa razza e la gastronomia tipica del territorio.

Paolo Viano, allevatore della frazione Falicetto di Verzuolo e titolare dell’allevamento Tre Pitture. Da anni impegnato a unire zootecnia e inclusione sociale, racconterà l’esperienza della ‘Bianca’ come ‘realtà storica nel sociale’, attraverso progetti con comunità e cooperative.

[Paolo Viano allevatore della Gallina Binca di Saluzzo e ideatore dei progetti nel sociale]

Ferdinando Della Peruta, presidente dell’Associazione A.Ra.Avi. (Allevatori Razze Avicole Autoctone). Con il suo intervento ‘Dove è arrivata la Bianca di Saluzzo e dove vuole andare0 traccerà un bilancio del lavoro svolto dall’associazione e gli obiettivi per il futuro.

Interverrà inoltre una rappresentanza delle nuove generazioni di allevatori, condividerà le loro ‘prime esperienze’ nell’allevamento di questa razza, testimoniando l’impegno nel portare avanti un patrimonio di valore.

GLI ALLEVATORI PARTECIPANTI

La manifestazione vedrà la presenza di numerosi allevatori provenienti da tutto il Piemonte, tra cui: Cascina San Marco (Moretta), Paolo Viano (Falicetto di Verzuolo), Azienda Agricola Mi e Ti (Piscina), Cascina Losetta (Luserna San Giovanni), Eliana Virtuoso (Cumiana), Federico Chierico (Candelo), Elena Costamagna (Alpignano)

L’Azienda Agricola San Grato di Torre San Giorgio sarà l’incubatoio ufficiale della manifestazione.

Il sindaco di Moretta, Gianni Gatti, desidera sottolineare l’importanza dell’evento: “Per la nostra comunità questa manifestazione rappresenta un’opportunità preziosa. La Gallina Bianca di Saluzzo è parte integrante della nostra storia agricola e culturale, e siamo orgogliosi di ospitare un evento che la valorizza in tutte le sue dimensioni: gastronomica, ambientale e sociale. Abbiamo deciso di sostenere con convinzione questa iniziativa perché siamo certi che possa diventare un appuntamento fisso e crescere negli anni, facendo conoscere a un pubblico sempre più ampio la qualità e il valore di questa razza.

La Gallina Bianca non è soltanto un prodotto di pregio, ma è legata anche al nostro cappone che proviene proprio da questa razza ed è protagonista della nostra Fiera di Moretta in programma dal 13 al 15 dicembre, che con i suoi 464 anni di storia è la più antica del Piemonte. Attraverso queste manifestazioni intendiamo promuovere le eccellenze locali e rafforzare il legame con le nostre radici, guardando al futuro con fiducia. Sono certo che questa giornata sarà solo il punto di partenza di un cammino che vedrà insieme istituzioni, allevatori e mondo accademico nella tutela della biodiversità”.

[Gianni Gatti, sindaco di Moretta]

UNA RAZZA CHE UNISCE QUALITÀ E SOLIDARIETÀ

Accanto alla sua importanza gastronomica, la Gallina Bianca di Saluzzo è anche strumento di inclusione sociale.

Grazie al lavoro di realtà come l’allevamento ‘Tre Pitture’ di Paolo Viano a Verzuolo, la Comunità Papa Giovanni XXIII della Frazione Ceretto di Costigliole Saluzzo e la cooperativa ‘Il Ramo’ di Piasco, la razza è diventata occasione di formazione, partecipazione e crescita per giovani con diverse abilità.

“È nato un pollaio mobile nei campi di Piasco, - spiega Viano - accanto a una struttura della Comunità che a sede nella frazione Ceretto di Costigliole Saluzzo

Abbiamo voluto ripartire da un’idea semplice: allevare galline insieme ai ragazzi della Comunità. L’obiettivo è di crescere gradualmente, fino ad arrivare a un piccolo allevamento interamente gestito da persone svantaggiate. Perché la dignità del lavoro è un valore universale, e la Gallina Bianca può diventare il tramite per restituire fiducia e autostima a chi vive una situazione di fragilità”.

La Gallina bianca di Saluzzo - conclude Viano – è quindi da considerarsi l’immagine dell’eccellenza avicola piemontese nella storia, nella cucina e nel sociale”.

[La Gallina Bianca di Saluzzo e i progetti in ambito sociale con persone svantaggiate]

UN PATRIMONIO DA CUSTODIRE

Il presidente A.Ra.Avi. Ferdinando Della Peruta ha ricordato: “Siamo un’associazione giovane, nata da appena un anno, ma che conta già una trentina di allevatori uniti dalla stessa passione. Questa prima edizione è la prova che il nostro lavoro sta dando frutti: vogliamo far conoscere la Bianca di Saluzzo non solo come razza, ma come simbolo di un territorio che crede nella sua identità”.

Un’intera giornata dunque, quella di sabato 20 settembre tra convegno, mercato, e cucina, che sancisce il rilancio della Gallina Bianca di Saluzzo come eccellenza piemontese e patrimonio da tutelare, capace di unire storia, qualità e solidarietà.