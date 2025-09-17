Rocca de’ Baldi: a Crava torna la tradizionale “Fiera d’autunno e antica fiera del fagiolo”

Fine settimana ricco di eventi a cura della Pro Loco Roccadebaldese, con la fiera in programma domenica 21

Domenica 21 settembre, a Rocca de’ Baldi in frazione Crava, torna la tradizionale “Fiera d’autunno e antica fiera del fagiolo”, giunta alla 13ª edizione dal suo rilancio.

La giornata sarà caratterizzata dall’ormai consueto mercatino per le vie del paese con prodotti tipici, “Arte in corte” e la mostra fotografica “Racconti di un viaggio”. Nella mattinata sono previste anche l’esposizione dei macchinari d’epoca e “Doi pass a pe”, camminata fitwalking di 10 chilometri nella natura roccadebaldese tra murales, spaventa passeri e orto sperimentale. Nell’ora di pranzo ci sarà l’inaugurazione ufficiale della fiera e lo “Street food fagioli dal mondo”, con piatti provenienti da ogni angolo della Terra. Nel primo pomeriggio saranno presenti l’animazione per bambini e la castagnata. Dalle 16 spazio al convegno-show cooking “Cucinare il pois di Crava”. In serata gran finale con polentata e liscio.

Il fine settimana roccadebaldese inizierà già giovedì 18 con l’appuntamento teatrale a cura della “Biblioteca Don Franco Mattalia”, presso il salone polivalente a Crava.

Si passa poi al pomeriggio di venerdì 19 in cui prenderà il via la seconda edizione del “Torneo del Fagiolo”, competizione dedicata ai tennisti del Comune di Rocca de’ Baldi. A partire dalle ore 20 il protagonista sarà il maialino allo spiedo, con a seguire la “Serata Latina”.

Infine, sabato 20 a farla da padrona sarà la tradizionale “Cena delle Trippe”.

Vittorio Bongiovanni, presidente della Pro Loco Roccadebaldese: “In mezzo a tante difficoltà, anche quest’anno, cercheremo di portare avanti una fiera che ci vede protagonisti da parecchio tempo. Le novità saranno l’esposizione fotografica “Racconti di un viaggio” e gli “Sbaruva-Passore” (spaventa passeri ispirati da quadri famosi). Per il resto sarà un’edizione che vuole riconfermare quanto fatto in passato, ovvero la rivalutazione del nostro “Pois di Crava”, la cui crescita è stata rallentata negli ultimi mesi dal grande caldo”.