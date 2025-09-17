Sabato 20 a Mondovì le Suites di J. S. Bach eseguite alla viola da Claudio Gilio nella Chiesa del Centro diurno/RAF La Vignola

Le Suites per violoncello scritte da J. S. Bach fra il 1717 e il 1723, rappresentano un testo di assoluto riferimento per la storia della musica.

L’esecuzione che offrirà Claudio Gilio alla viola barocca tratterà alcune di queste composizioni suonate nel rispetto dei manoscritti che, seppur non autografi (non esiste un documento relativo alle Suites per violoncello siglato da Bach), restituiscono la fedeltà filologica del tempo in cui Bach è vissuto.

Il progetto Voxonus dell’Orchestra Sinfonica di Savona si prefigge infatti di diffondere le esecuzioni storicamente informate eseguite con strumenti dell’epoca o copie degli stessi.

L’esecuzione verrà integrata da una presentazione verbale che illustrerà in maniera fruibile e accattivante le caratteristiche compositive dei brani e l’inquadramento storico artistico del periodo.

Il concerto denominato “La Bibbia della musica”, titolo che ben definisce il valore artistico ma anche spirituale dell’opera, riscuote, ovunque venga eseguito, un entusiastico successo di pubblico.

La spiritualità laica e profonda di queste pagine bachiane si fonde alla perfezione con la location. La chiesa del Centro diurno/RAF La Vignola è infatti un piccolo scrigno di meditazione all’interno di una struttura per l’accoglienza di persone con disabilità gravi e gravissime. La Vignola inoltre offre un servizio di sollievo temporaneo, pensato per supportare le famiglie che si trovano in difficoltà nella gestione dei propri cari. Dal 2023 la Cooperativa Il Melograno - che collabora da molti anni con il Voxonus Festival - è titolare diretta dell’autorizzazione al funzionamento.

Claudio Gilio svolge l’attività concertistica alternando esecuzioni filologiche d musica antica con il repertorio cronologicamente successivo fino al contemporaneo, è direttore artistico del Voxonus Festival e presidente dell’Orchestra Sinfonica di Savona. Con il Voxonus Quartet svolge un lavoro di ricerca e proposta degli autori italiani del 1700 che è al centro dell’attenzione del mondo musicologico italiano.

Il Voxonus Festival giunto alla XIV edizione conta quest’anno 70 concerti e per la Chiesa del Centro La Vignola si tratta del terzo anno di presenza in cartellone.

L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, delle Fondazioni CRT, CRC e del Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi.

Il concerto è ad ingresso gratuito.