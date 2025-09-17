"Un amore... caro": tre autori contro le truffe affettive online

Venerdì 27 settembre la Libreria Mondadori di Cuneo ospiterà la presentazione di "Un amore... caro", romanzo-denuncia che affronta il tema delle truffe affettive online. Il volume, edito da Albatros Il Filo, nasce dalla collaborazione tra Violeta Diamante (specialista in disturbi dello sviluppo che collabora con l'associazione A.L.C.Y. nel supporto alle vittime), Walter Succu (regista e produttore cinematografico) e Sauro Roma (sceneggiatore di film premiati).
Gli autori presenteranno il libro e firmeranno le copie per i lettori, raccontando un fenomeno criminoso in crescita che colpisce chi cerca amore in rete, con l'obiettivo di sensibilizzare su questa piaga sociale spesso taciuta.