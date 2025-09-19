Arturo Brachetti porta "Tadaà" al Teatro Toselli di Cuneo

TADAÀ è un nuovo progetto, un racconto teatrale, in cui Arturo Brachetti dà spazio alla sua anima di showteller. In scena, racconta storie vere e vissute del mondo dello spettacolo, intrecciando esperienze personali e cultura popolare in un dialogo diretto e appassionante con il pubblico. Non è un tuffo nel passato, ma un modo per declinare il varietà al futuro, mostrando i frutti che ancora oggi porta. Più di un talk e diverso da uno spettacolo “alla Brachetti”, lascia spazio a una narrazione profonda fatta di aneddoti e legame con il pubblico.

Con il suo nuovo progetto Brachetti compie un’opera di recupero culturale, dimostrando che il genere è più vivo che mai. Cosa c’entra il varietà con il nostro modo di vivere oggi? Il varietà ha radici profonde nelle nostre passioni contemporanee: ha fatto ridere, sognare e riflettere, aiutando a superare crisi, guerre e il dopoguerra. Non è stato solo spettacolo, ma un linguaggio comune che ha diffuso parole, accenti, canzoni e modi di dire, contribuendo a farci diventare italiani e a modellare gusto, stile e umorismo. Ancora oggi seguiamo abitudini e rituali che arrivano da lì: riscoprirlo significa capire da dove veniamo e chi siamo diventati.

Dalla commedia dell’arte ai talent show, passando per caffè chantant, rivista, avanspettacolo, televisione e oggi i social: tutto è varietà. Radicato nella nostra cultura, ha formato artisti, dato spazio a satira e critica al potere, offerto libertà ed emancipazione, soprattutto alle donne, e creato ascensori sociali impensabili. Brachetti ripercorre 150 anni di storia del varietà evocando nomi iconici come Totò, Rascel, Valeri, Tognazzi, Carrà e Wanda Osiris. Racconti, canzoni, personaggi e immagini si alternano in ritmo vivace, con arie famose e pezzi contemporanei, in un’ora e mezza di teatro accessibile ad ogni tipo di pubblico e sorprendente per tutti. Fino a scoprire come il varietà sia ancora vivissimo tra noi.

Bauli, oggetti di scena, un pianoforte e un grande schermo fanno da cornice a Tadaà, dove Arturo Brachetti conduce il pubblico in 90 minuti di storia e racconto, accompagnato dalla musica che dialoga con le parole. Con linguaggio semplice e mai banale, trasforma lo spettacolo in divulgazione teatrale, come un Techetecheté dal vivo.

Promossa dal Comune di Cuneo, la rassegna è organizzata dalla Promocuneo, in collaborazione con Amici per la Musica di Cuneo, con il contributo della Confartigianato Cuneo e della Fondazione CRC.

