Inaugurato lo stand di Bra’s a Cheese [VIDEO E FOTO]

Inaugurato lo stand di Bra’s nella prima giornata di Cheese a Bra, dove si potrà gustare la famosa salsiccia e nel quale si terranno diversi talk e incontri di promozione e informazione durante i quattro giorni della manifestazione.

A fare gli onori di casa il direttore del Consorzio di tutela e valorizzazione della salsiccia di Bra Luigi Barbero, anche direttore Ascom Bra che ha accolto il numeroso pubblico e le autorità presenti, fra cui il sindaco della città Gianni Fogliato, l’assessore all’agricoltura e turismo della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, il presidente del consiglio regionale Fabio Carosso, il presidente provinciale Confcommercio Danilo Rinaudo, il sindaco di Alba Alberto Gatto alcuni consiglieri regionali e provinciali, alcuni sindaci, autorità del mondo istituzionale, bancario, del turismo e dell’informazione.

Il taglio del nastro ha sugellato la commistione fra le due grandi manifestazioni, legate all’enogastronomia e al territorio, che si alternano e si sono ritagliate un posto in prima fila fra gli eventi più importanti e partecipati nel Piemonte.

Luigi Barbero ha annunciato nell’occasione che si stanno progettando iniziative molto importanti insieme alla Regione Piemonte, per il futuro della promozione e diffusione dei prodotti enogastronomici locali, fra cui ovviamente la salsiccia di Bra.

“Siamo veramente orgogliosi, abbiamo voluto avere una presenza significativa e qualificata nell’ambito di Cheese e ringrazio tutti per il grande lavoro svolto per realizzare tutto questo”

La prima giornata di Cheese 2025, cominciata con l’inaugurazione dal palco di piazza Caduti, ha visto un afflusso davvero notevole di visitatori e complice il bel tempo, si presume che anche nei prossimi giorni le vie di Bra saranno invase da turisti, curiosi e visitatori. Moltissimi gli eventi, i dibattiti e i talk nei vari punti della città, ben segnalati dalle mappe diffuse un po’ ovunque.

Ricordiamo che la 15esima edizione di Cheese è organizzata da Slow Food e Città di Bra, con il supporto della Regione Piemonte e il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e del Ministero del Turismo, il contributo di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, della Camera di Commercio di Cuneo, della Fondazione CRC e della Fondazione CRT, di Confcommercio Ascom Bra.

Guarda il video dell'inaugurazione.