Saluzzo, una domenica speciale di shopping, sport in piazza, salute e animazioni

Saluzzo si preopara ad una ricca e vivace giornata con i negozi aperti e grandi occasioni di shoppimg, insieme allo sport in piazza e al passaggio della Pedalata del cuore, che promuove salute.

Domani domenica 21 settembre, dalle 9 alle 19, torna “Negozi in Strada”, l’evento più atteso dell’autunno, quest’anno alla sua 48ª edizione e con una grande adesione,oltre 100 aderenti.

Preparatoria dell'atmosfera è già l'evento di questa sera, lo spettacolo esclusivo con gli artisti di strada e musica, organizzato dall'Associazione Saluzzo che r-Esiste APS.

Accanto ai negozi aperti, torna anche la “Pedalata del Cuore” con l’associazione Officina delle Idee, il cui passaggio previsto a Saluzzo intorno alle 11, 20.

Dalle 9 alle 13 in piazza Garibaldi, sarà inoltre attivo uno screening medico gratuito a cura del personale sanitario, con controlli di base per la prevenzione cardiovascolare..

Altro grande appuntamento è “Sport in Piazza” 2025 con un’intera area dedicata alla promozione delle attività sportive locali, grazie al coinvolgimento di associazioni e atleti.

In occasione degli 80 anni che saranno festeggiati con un evento speciale sabato 27 settembre Confcommercio regalerà alla città l’evento straordinario con Roby Facchinetti storica voce dei Pooh, alle 17 in piazza Cavour a Saluzzo, dove presenterà il suo album Parsifal – “L’uomo delle stelle”, un progetto segna un nuovo capitolo del suo cammino musicale. Subito dopo ci sarà un firmacopie esclusivo.

Domenica in centro non mancheranno animazioni per bambini, gonfiabili, giochi di mago Trinchetto, presentazione dell' ultimo libro di Alice Basso in corso Mazzini, workshop di fiori e libri, scultura segnalibro, laboratori per bambini in Via Gualtieri, spettacoli e momenti di intrattenimento per tutte le età.