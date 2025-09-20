 / Attualità

Attualità | 20 settembre 2025, 17:14

Saluzzo, una domenica speciale di shopping, sport in piazza, salute e animazioni

Domani domenica 21 settembre, Negozi in strada, Sport in piazza, Pedalata del cuore, screening gratuiti. Alle 17 firmacopie esclusivo di Roby Facchinetti

Saluzzo, negozi in strada

Saluzzo, negozi in strada

Saluzzo si preopara ad una ricca  e vivace giornata con i negozi aperti e grandi occasioni di shoppimg, insieme allo sport in piazza e al passaggio della Pedalata del cuore, che promuove  salute.

Domani domenica 21 settembre, dalle 9 alle 19, torna “Negozi in Strada”, l’evento più atteso dell’autunno, quest’anno alla sua 48ª edizione e con una grande adesione,oltre 100 aderenti.

Preparatoria dell'atmosfera è già l'evento di questa sera, lo spettacolo esclusivo con gli artisti di strada e musica, organizzato dall'Associazione Saluzzo che r-Esiste  APS.

Accanto ai negozi aperti, torna anche  la  “Pedalata del Cuore”  con l’associazione Officina delle Idee, il cui passaggio previsto a Saluzzo intorno alle  11, 20.
Dalle 9  alle 13  in piazza Garibaldi, sarà inoltre attivo uno screening medico gratuito a cura del personale sanitario, con controlli di base per la prevenzione cardiovascolare..

Pedalata del Cuore 2016 - Amici dell'Ospedale SS. Annunziata Savigliano ONLUS Savigliano (Cuneo)

Altro grande appuntamento  è “Sport in Piazza” 2025 con un’intera area dedicata alla promozione delle attività sportive locali, grazie al coinvolgimento di associazioni e atleti.

SAluzzo, Sport in piazza

In occasione degli 80 anni che saranno  festeggiati con un evento speciale sabato 27 settembre  Confcommercio regalerà  alla città l’evento straordinario con Roby Facchinetti storica voce dei Pooh, alle 17 in piazza Cavour a Saluzzo, dove presenterà il suo album Parsifal – “L’uomo delle stelle”, un progetto segna un nuovo capitolo del suo cammino musicale. Subito dopo ci sarà un firmacopie esclusivo.

Domenica in centro non mancheranno animazioni per bambini, gonfiabili, giochi di mago Trinchetto, presentazione dell' ultimo libro di Alice Basso in corso Mazzini, workshop di fiori e libri, scultura segnalibro, laboratori per bambini in Via Gualtieri, spettacoli e momenti di intrattenimento per tutte le età.

VB

