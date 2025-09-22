"Svuota la cantina" a Saluzzo: il 28 settembre a Villa Belvedere

Una giornata tra mercatino dell'usato e scambio nel giardino storico di Villa Radicati. Prossimi appuntamenti il 12 ottobre e 9 novembre in centro città

Lo Svuota la cantina è, nell’ordine, un invito a: condividere una giornata, passeggiare e incontrare persone come se ci si trovasse in un antico mercato, liberarsi di tutto ciò che è vecchio, inutilizzato e che si accumula nelle nostre case. Le strade si fanno luogo per ospitare un banchetto o un tavolino e magicamente, grandi e piccoli, si diventa commercianti per un giorno. Quella di domenica 28 settembre sarà un’occasione per portare in un bellissimo giardino e in spazi storici il vecchio, ma anche per trovare qualcosa di usato e utile a basso costo o accessibile anche solo con uno scambio.



Sarà previsto un servizio caffè/bar all’interno della Villa.

L’invito allora è quello di svuotare le cantine, ma anche i solai e i garage, e vivere i luoghi più belli di Saluzzo!

Le prossime date

Domenica 28 settembre / svuotalacantina - 8.00 · 18.00 @ Villa Radicati

Domenica 12 ottobre - 8 · 18 @ CENTRO CITTADINO

Domenica 9 novembre - 8 · 18 @ CENTRO CITTADINO