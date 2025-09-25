A Roccaforte e Lurisia la Thermalism International Conference

Il termalismo europeo torna protagonista con la terza edizione di Th.I.Co. – Thermalism International Conference, in programma il 3 e 4 ottobre 2025 tra Roccaforte Mondovì e Lurisia Terme. L’evento, ideato e promosso dalla Prof.ssa Maria Costantino, Presidente di F.I.R.STermae (Formazione Interdisciplinare, Ricerche e Scienze Termali), si conferma come uno dei principali punti di riferimento a livello europeo per il dialogo su innovazione, salute e sostenibilità nel settore termale.

Grazie a un approccio interdisciplinare e alla capacità di creare reti tra istituzioni, ricerca e territori, la Prof.ssa Costantino ha dato vita a una piattaforma che unisce competenze diverse, rafforzando il ruolo del termalismo come risorsa strategica per la salute e per lo sviluppo sostenibile.

La manifestazione è organizzata da F.I.R.STermae in collaborazione con il Comune di Roccaforte Mondovì, guidato dal Sindaco Dott. Paolo Bongiovanni, e con l’Istituto Idrotermale di Lurisia, rappresentato da Nadia, Vittorio e Silvia Invernizzi.

Due giornate di confronto internazionale

La conferenza si aprirà il 3 ottobre a Roccaforte Mondovì, presso la Sala del Ministero – Chiesa ex Confraternita Santa Croce, con una lectio internazionale a cura del Prof. Horst Kunhardt (Università di Deggendorf, Germania) dal titolo:

“Living in an ageing society – how we can manage demographic change”. La relazione affronterà il ruolo del termalismo in una società che invecchia, stimolando un dibattito su uno dei temi più urgenti e attuali.

Seguirà una tavola rotonda sul futuro delle Terme in Europa, moderata da Giuseppe Ghisolfi, noto giornalista e saggista, figura di rilievo internazionale nel campo dell’educazione finanziaria, che porterà un contributo originale intrecciando economia, salute e cultura.

Il 4 ottobre a Lurisia Terme, presso il Salone delle Terme, i lavori proseguiranno con due sessioni scientifiche focalizzate sui benefici della medicina termale nelle patologie croniche a forte impatto sociale: post COVID-19, psoriasi volgare a placche, malattie respiratorie croniche e patologie otorinolaringoiatriche.

Tra gli interventi internazionali spicca quello del Prof. Benoit Duguè (Università di Poitiers, Francia), che approfondirà il tema dell’attività fisica adattata in ambito termale.

I protagonisti istituzionali

Oltre ai contributi scientifici, non mancheranno interventi politico-amministrativi con la partecipazione del Sindaco di Roccaforte Mondovì Paolo Bongiovanni, del Sindaco di Darfo Boario Terme Dario Colossi insieme all’Assessore al Turismo e Termalismo Giuseppe Dadà, e dell’Assessora Sara Tomatis in rappresentanza della Sindaca di Cuneo Patrizia Manassero.

L’evento si svolge con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Città di Cuneo, Città di Darfo Boario Terme, Federterme, FoRST, Ordine dei Medici-Chirurghi di Cuneo, AIFI, Unione Montana Mondolé, OFI Piemonte e Valle d’Aosta e grazie al sostegno di realtà locali come La bottega delle Delizie, Hotel Reale e Hotel Le Fonti di Lurisia Terme, Hotel-Ristorante Commercio di Roccaforte Mondovì e Albergo dei Pescatori di Chiusa di Pesio.

Formazione e crediti ECM

Particolare rilievo sarà dato all’aspetto formativo: la giornata del 4 ottobre è accreditata ECM dal Ministero della Salute con 6 crediti per medici di tutte le discipline, fisioterapisti, farmacisti, infermieri, psicologi e ostetriche/i.

La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria sia per la conferenza che per il percorso ECM.

Per info e iscrizioni

Email segreteria@firsthermae.org

Tel. +39 3772320882 / Fax 1786070323