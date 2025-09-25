 / Attualità

Attualità | 25 settembre 2025, 16:35

Provincia, Cuneo e Savona a confronto sulla viabilità della Val Bormida

Avviato un percorso di collaborazione per individuare soluzioni condivise al passaggio a livello di Cengio sulla linea ferroviaria Torino–Savona

Mercoledì 24 settembre, su richiesta del sindaco di Camerana Massimiliano Romano, si è tenuto un momento di confronto istituzionale tra la Provincia di Savona, rappresentata dal presidente Pierangelo Olivieri e da alcuni consiglieri, e la Provincia di Cuneo, rappresentata dal presidente Luca Robaldo e dal vicepresidente Massimo Antoniotti.

Al centro della riunione le infrastrutture viarie che interessano la Val Bormida piemontese e ligure, con particolare attenzione al passaggio a livello ancora esistente in località Cengio lungo la linea ferroviaria Torino–Savona.

"Dall’incontro – ha dichiarato il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo – è emersa la volontà di avviare un percorso di collaborazione ancora più intenso e sinergico tra le Province di Cuneo e Savona, con l’obiettivo di proporre a RFI e alle Regioni Piemonte e Liguria una soluzione alternativa e condivisa alla criticità del passaggio a livello di Cencio, a beneficio della sicurezza e della mobilità del territorio".


 

