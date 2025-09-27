Pesca sportiva e inclusione: al lago di Giurdan di Boves giornata speciale con gli ospiti delle Comunità Ischiator e Corborant

Al lago di Giurdan, a Boves, venerdì 26 settembre si è svolta una giornata capace di intrecciare natura, amicizia e inclusione. Un gruppo di ospiti delle Comunità Ischiator e Corborant, realtà che fanno capo al Dipartimento di Salute dell’Asl CN1, ha vissuto l’emozione di avvicinarsi per la prima volta al mondo della pesca sportiva.

Guidati dai soci del lago e dagli istruttori, che hanno offerto con dedizione il proprio supporto, uomini e donne hanno potuto cimentarsi con le tecniche della pesca, scoprendo in ogni lancio e in ogni attesa un momento di conquista e di apertura verso nuove possibilità.

La giornata ha mostrato come la pesca sportiva possa trasformarsi in un autentico strumento di inclusione sociale, capace di andare oltre le difficoltà e di creare relazioni nuove. L’attenzione degli istruttori e dei soci del lago ha reso ogni sfida un’occasione di apprendimento, mentre la gioia e la serenità negli sguardi dei partecipanti hanno reso tangibile il valore rigenerante dell’esperienza.

L’evento si è concluso con una premiazione per tutti i presenti, seguita da un momento conviviale con caldarroste, bibite e dolci, suggellando una giornata in cui la comunità si è ritrovata unita attorno al lago.