A Prazzo un laboratorio di sostenibilità ambientale sul tema della falconeria

L’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira, in collaborazione con il Comune di Prazzo, la Pro Loco Prazzo e l’Associazione Chaliar propone un laboratorio di sostenibilità ambientale sul tema della “falconeria” .
Il Laboratorio tenuto dal gruppo falconieri "La Torre" intende avvicinare i partecipanti a questi uccelli che hanno un ruolo così importante nella conservazione delle specie.
Nel laboratorio saranno trattati i seguenti argomenti: la biologia degli uccelli da presa (rapaci); cenni di anatomia e veterinaria; la storia della Falconeria in Italia, dal medioevo ad oggi; la falconeria a servizio della conservazione delle specie.
Seguiranno: la presentazione dei rapaci presenti, la dimostrazione di volo e si svolgeranno attività interattive con i partecipanti.
L’appuntamento è per sabato 4 ottobre alle 15 presso il campo sportivo a Prazzo.
L’evento è organizzato in occasione della XXX Sagra della Patata.
L’evento è realizzato all’interno dei "Percorsi didattici&laboratori dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira", finanziato dalla Fondazione CRC.