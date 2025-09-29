 / Eventi

Eventi | 29 settembre 2025, 13:55

A Prazzo un laboratorio di sostenibilità ambientale sul tema della falconeria

L’appuntamento è per sabato 4 ottobre alle 15 presso il campo sportivo

L’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira, in collaborazione con il Comune di Prazzo, la Pro Loco Prazzo e l’Associazione Chaliar propone un laboratorio di sostenibilità ambientale sul tema della “falconeria” .

Il Laboratorio tenuto dal gruppo falconieri "La Torre" intende avvicinare i partecipanti a questi uccelli che hanno un ruolo così importante nella conservazione delle specie.

Nel laboratorio saranno trattati i seguenti argomenti: la biologia degli uccelli da presa (rapaci); cenni di anatomia e veterinaria; la storia della Falconeria in Italia, dal medioevo ad oggi; la falconeria a servizio della conservazione delle specie.

Seguiranno: la presentazione dei rapaci presenti, la dimostrazione di volo e si svolgeranno attività interattive con i partecipanti.

L’appuntamento è per sabato 4 ottobre alle 15 presso il campo sportivo a Prazzo.

L’evento è organizzato in occasione della XXX Sagra della Patata.

L’evento è realizzato all’interno dei "Percorsi didattici&laboratori dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira", finanziato dalla Fondazione CRC.

