Da 3 al 5 ottobre la 58ª Sagra della Castagna e del Fungo a Rossana (CN)

Rossana è pronta ad accogliere la 58ª edizione della Sagra della Castagna e del Fungo, un evento che celebra le tradizioni locali e i sapori autentici della Valle Varaita, con i funghi e le castagne, da sempre eccellenze rossanesi, come protagonisti assoluti. Dal 3 al 5 ottobre, il paese si animerà con un programma ricco di appuntamenti culturali, musicali e gastronomici pensati per grandi e piccini.

Si parte venerdì 3 ottobre con la Cena a base di funghi e castagne presso l’Oratorio San Domenico Savio. Gli ospiti potranno gustare piatti tipici preparati con ingredienti locali e genuini, esaltando i sapori autunnali. La serata continuerà con la musica di DJ Mux, creando un’atmosfera di festa e convivialità.

La cena sarà riproposta anche sabato 4 ottobre e, a seguire, si terrà la Serata Caraibica con DJ Prince & Imperial Dance. In Piazza Gazelli, i più giovani potranno divertirsi con le selezioni musicali di DJ Pitone e DJ Nef, per una notte all’insegna del ritmo e del divertimento.

Domenica 5 ottobre la Sagra entrerà nel vivo con l’apertura della Grande Fiera per le vie del paese alle 9.30, tra bancarelle di prodotti locali e esposizioni dedicate all’artigianato. Alle 10 in Piazza Gazelli, il Presidente della Pro Loco Davide Bodrero, insieme al sindaco Giuliano Degiovanni, presenterà il Bulerè e la Bèla Barutera, le maschere tipiche della manifestazione. Durante tutta la giornata sarà possibile visitare le mostre allestite nei vari punti del paese, tra cui la Mostra Micologica “Il Re Fungo” a cura del Gruppo Micologico Bovesano, la mostra ortofrutticola con vendita di funghi porcini, castagne Bracalla e altri prodotti tipici, e la mostra “L’Arte del Coltello e Antichi Mestieri” presso Palazzo Garro. L’Ecomuseo della Resistenza Il Codirosso sarà aperto per visite guidate.

Nel pomeriggio il paese si animerà con esibizioni folkloristiche e concerti: dalla musica tradizionale al ritmo travolgente delle majorettes, fino alle sonorità popolari e d’autore. Ad animare le vie del centro ci saranno, tra gli altri, il Gruppo Folkloristico Pavullese, le Majorettes di Vigone, l’Accordeon Street Band di Ivrea, il Duo Sciapò e il gruppo musicale Pentasonika. Immancabile anche il concerto d’organo del rossanese Loris Pianezza (ore 11 nella Chiesa Parrocchiale) e l’esibizione del Duo composto da Mattia Sismonda al violino e Michela Marcacci all’arpa. “Folklore in Piazza” proporrà spettacoli itineranti con gruppi musicali e artistici di grande coinvolgimento.

Per chi desidera gustare i piatti tipici della tradizione, dalle 12 alle 15 in Piazza Gazelli la Pro Loco proporrà specialità gastronomiche come i tajarin ai funghi e i funghi fritti, mentre durante tutta la giornata sarà possibile assaporare le caldarroste “I Mundaj”, simbolo dell’autunno piemontese.

La Sagra della Castagna e del Fungo di Rossana rappresenta ogni anno un’occasione imperdibile per vivere la convivialità e scoprire i sapori autentici della Valle Varaita, confermandosi come uno degli eventi autunnali più significativi del Piemonte, dove i funghi e le castagne locali sono celebrati come vere eccellenze del territorio.

Info e prenotazioni cene: Davide 327 9084517 – Max 349 6720868

Programma dettagliato: www.prolocorossana.it

prolocorossana@libero.it