Marco Bertone, talento monregalese della matematica, brilla alla finale nazionale del Kangourou

Un grande traguardo per Marco Bertone, alunno della classe 3ªA dell’Istituto Comprensivo Mondovì 1 di Mondovì, che lo scorso weekend ha partecipato alla finale nazionale del Kangourou della Matematica a Cesenatico, importante competizione italiana di matematica riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione.

Dopo aver superato con successo la fase eliminatoria e la semifinale regionale, Marco – unico finalista piemontese nella categoria Benjamin – si è confrontato con i migliori giovani matematici d’Italia, classificandosi al 28° posto nazionale su oltre 25.000 concorrenti iniziali. Un risultato eccezionale che riempie d’orgoglio la scuola, la famiglia e i docenti.

La finale, svoltasi sabato 20 settembre, è stata anche un’esperienza indimenticabile: due giorni intensi trascorsi a Cesenatico, tra gare, conferenze, momenti di gioco e di amicizia. Oltre alla competizione, i partecipanti hanno potuto vivere attività ricreative come una serata di giochi da tavolo e una giornata speciale a Mirabilandia. Marco era accompagnato dalla sua insegnante Marta Bassignana e dal papà, che hanno potuto condividere con lui questa importante avventura.

“Siamo davvero soddisfatti – sottolinea la docente – Marco ha dimostrato non solo grande talento, ma anche impegno e serenità nell’affrontare una competizione così importante. È un risultato che valorizza il lavoro della scuola e rappresenta uno stimolo per tutti i ragazzi”.

Un’esperienza che resterà senza dubbio tra i ricordi più belli di Marco e che testimonia come la passione per la matematica possa trasformarsi in occasione di crescita, amicizia e divertimento.