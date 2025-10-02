Ciaburro, sindaco di Argentera, si complimenta con la sua giovane concittadina Giavelli

“Complimenti ai quattro atleti del Piemonte che hanno partecipato al Trofeo Coni 2025 e al loro allenatore. Un complimento speciale, però, voglio farlo ad Alice Giavelli TSN Mondovì che è una mia concittadina, visto che abita ad Argentera”.

Con queste parole l’onorevole Monica Ciaburro, sindaco di Argentera, si rivolge alla squadra piemontese composta, oltre che da Giavelli anche da Diana Ferrante TSN Vercelli - Mirco Nocerino TSN Torino - Matteo Moriani TSN Domodossola, accompagnati e seguiti tecnicamente dal saviglianese Fulvio D'Alessandro, delegato CONI per il Piemonte, nelle discipline UITS di pistola P10 e di Carabina C10.

“Questi ragazzi - prosegue il primo cittadino di Argentera - hanno portato con orgoglio la bandiera del Piemonte, facendo conoscere in tutta Italia il nostro territorio. Inoltre hanno dimostrato che con sacrificio e passione si possono raggiungere grandi obiettivi, nello sport come nella vita. Un pensiero deve andare anche alle famiglie di questi giovani atleti, alle difficoltà che inevitabilmente bisogna superare quando si vuole seguire e supportare un figlio che si dedica ad una attività sportiva, ancor più a questi livelli.

Il pensiero - prosegue l’onorevole Ciaburro - non può che andare alla mia giovane concittadina Alice, che abitando ad Argentera, avrà sicuramente avuto maggiori difficoltà a spostarsi per partecipare ad allenamenti e gare. Con sacrificio ed impegno e con l’aiuto della famiglia ha raggiunto i suoi obiettivi e sono certa che la sua strada di sportiva sarà ancora lunga e ricca di soddisfazioni. Questa è la forza della gente di montagna e ne abbiamo un esempio nella grande atleta Stefania Belmondo”.



